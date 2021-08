Viure a Barcelona o Madrid és un 20% més car que fer-ho a la resta de ciutats

@EP





El cost de vida a Madrid i Barcelona és un 20% superior que la mitjana de la resta de les àrees urbanes d'Espanya, segons es desprèn de l'article 'Índex del cost de la vida a les ciutats espanyoles', elaborat pel Banc d'Espanya.



És a dir, el ciutadà mitjà de Madrid o de Barcelona necessitaria 1.200 euros per tenir el mateix poder adquisitiu que el ciutadà mitjà en la resta de les ciutats gaudiria amb 1.000 euros.



D'aquesta manera, si bé els salaris mitjans a Madrid i a Barcelona se situen un 45% per sobre de la mitjana de la resta de les àrees urbanes a Espanya, aquesta diferència es redueix fins al 21% un cop que s'ajusten els salaris pel seu poder de compra.



Aquest article presenta un índex del cost de la vida per a les àrees urbanes espanyoles que cobreix el període del 2004 al 2020 i es constata que les diferències en nivells de preus entre les àrees urbanes espanyoles han augmentat de forma significativa en aquest període.



EL COST DEL LLOGUER D'HABITATGES ÉS UN EL 82% MAJOR



El component que explica una major proporció de les diferències en el cost de la vida entre àrees urbanes és el cost de l'habitatge, segons explica el Banc d'Espanya.



Hi ha dues raons per a això. En primer lloc, el capítol de despesa amb un major pes en el total és el corresponent a lloguers, gairebé un 25% en la mitjana nacional. I, en segon lloc, les diferències en el preu dels lloguers són notablement més grans que en el cas d'altres béns i serveis.



Com a exemple, el Banc d'Espanya indica que el cost del lloguer d'habitatge a les àrees urbanes de Madrid i de Barcelona era el 2020 un 82% més gran que a la mitjana de la resta de les àrees urbanes.



Com a conseqüència de tot això, la despesa en habitatge explicava el 2020 més de dos terços de la diferència de preus entre Madrid-Barcelona i la resta de les àrees urbanes de país.



A més, el Banc d'Espanya apunta que s'observen també diferències significatives en els preus d'alguns serveis, com els d'hostaleria o els de caràcter sanitari.



La prestació d'aquests serveis inclou un component molt important de mà d'obra i, per tant, els seus costos estan molt influenciats pel cost de la vida a què s'enfronten els treballadors d'aquestes branques. D'aquesta manera, els nivells dels preus d'aquests serveis i els salaris del conjunt de les branques es realimenten entre si.



Per contra, les diferències de preus en altres béns i serveis de consum, com alimentació, vestit i calçat o comunicació són menys rellevants. En aquests casos, els productes consumits en una àrea urbana no tenen per què haver estat produïts en aquest lloc, i, per tant, els seus preus en diferents àrees tendeixen a igualar-se.



ELS SALARIS EN EL SECTOR PRIVAT SÓN UN 45% SUPERIORS



Una aplicació rellevant de l'índex de preus locals presentat en aquest article és la seva utilització per a la comparació de salaris entre àrees urbanes, un cop ajustats pel seu poder adquisitiu. Segons la literatura, les diferències entre els salaris ajustats pel seu poder de compra representen un factor determinant de les migracions entre diferents zones geogràfiques.



D'acord amb l'índex de preus presentat, un augment del 10% en el salari nominal mitjà d'una àrea urbana s'associa a un cost de la vida un 1,9% més gran.



D'aquesta manera, si bé les zones urbanes amb més ingressos nominals compten també amb majors ingressos reals, les diferències salarials, en termes reals, entre diferents àrees urbanes són menors un cop es tenen en compte els preus locals.



Les conseqüències de prendre en consideració les diferències en el cost de la vida són més visibles en el cas de les àrees urbanes de Madrid i de Barcelona. De mitjana, el 2018 els salaris al sector privat en aquestes ciutats van ser gairebé un 45% més alts que a la mitjana de la resta de les àrees urbanes.



Per tant, una vegada que es consideren les diferències de preus descrites en la secció anterior, la bretxa entre els salaris ajustats pel seu poder adquisitiu a Madrid i a Barcelona enfront de la resta de les àrees urbanes disminuiria fins al 21%.



"És a dir, la diferència es redueix gairebé a la meitat quan es consideren els costos de la vida a l'hora de comparar els ingressos a Madrid i a Barcelona davant els d'altres àrees urbanes" remarca el Banc d'Espanya