Naturgy trasllada les seves oficines principals a Madrid a Avinguda Amèrica i les transforma en entorns més flexibles i digitalitzats

Naturgy ha traslladat les seves oficines principals de Madrid a Avinguda Amèrica, 38, un edifici que ja era habitat per la companyia i que s'ha transformat durant els últims mesos per complet, per recollir el testimoni de la nova etapa que afronta el grup, i on imperen els nous entorns de treball més sostenibles, flexibles i col·laboratius.





Nova seu de Naturgy





El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha destacat que "la nova seu de la companyia de referència a Madrid forma part de la transformació en què estem immersos i que també té a veure amb els espais, com ja ha passat a Barcelona amb el trasllat a l'Avinguda Diagonal. Es tracta d'una nova cultura corporativa, basada en un entorn de treball que potencia la connexió del talent i el treball en equip, i on la digitalització ens permeti reorientar els nostres processos de forma més àgil, senzilla i eficient ".





Les noves oficines, que la companyia ocupa en règim d'arrendament i que van acollir la seu d'una part dels orígens de la companyia, disposa de 13.000 m2 d'oficines distribuïts en 13 plantes. A aquest nou centre de treball es traslladaran al voltant de 750 persones.





La companyia conjuntament amb el seu arrendador Grosvenor Europe ha emprès durant els últims mesos la remodelació de l'immoble. L'obra de les noves oficines, dissenyades pels estudis d'arquitectura Sanz Pont i Ortiz.León, s'han dut a terme amb materials d'estricte respecte mediambiental, incloent una nova façana de mur cortina d'estructura de fusta de pi local així com un pla integral de qualitat ambiental. De fet, el nou edifici compleix amb els estàndards de qualitat de Llegiu Gold i s'ha treballat amb Ilunion tots els aspectes sobre accessibilitat a l'edifici.





L'envoltant de l'edifici, i els seus sistemes, s'han projectat per convertir-lo en un model ecoeficient, millorant les seves prestacions, aïllament tèrmic i consum energètic, així com a infraestructura de càrrega de vehicles elèctrics. La incorporació de la plantilla a les noves oficines serà atenent sempre a les necessitats de seguretat i salut implantades per la companyia des de l'inici de la pandèmia.





La fins ara seu principal de Avinguda Sant Lluís romandrà per a algunes àrees de negoci de la companyia.





Entorn de treball flexible i col·laboratiu





La distribució dels llocs de treball implantada a la nova seu de la companyia a Madrid s'ha realitzat segons la modalitat open space, amb entorns flexibles, oberts i connectats, i amb una tecnologia que permet la mobilitat total del empelado empleat. A més, els nous espais seran paperless, en línia amb la sostenibilitat que la companyia està implantant en totes les seves línies de negoci.





Les noves oficines també disposaran de sales de reunions, espais de col·laboració per equips i sales polivalents de grans dimensions i modulables, per atendre les diferents necessitats del dia a dia.