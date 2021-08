El Tribunal de Comptes espera fiances per 15,6 milions d'exresponsables de el PSOE i UGT pels ERO

El Tribunal de Comptes ha confirmat aquest dilluns que reclama un total 15.673.702,21 euros després d'haver dictat una acta de liquidació provisional per aquesta quantitat que afecta alts càrrecs del PSOE i persones vinculades a la UGT en relació amb presumptes irregularitats comptables encara pendents de enjudiciar en les ajudes soci laborals i a empreses en crisi concedides per la Direcció general de Treball de la Junta en els expedients de regulació d'ocupació (ERO) fraudulents.





L'origen d'aquesta reclamació, segons una nota de el mateix òrgan de fiscalització comptable, es troba en un informe de la Cambra de Comptes d'Andalusia sobre les ajudes soci laborals a treballadors afectats per expedients de regulació d'ocupació i empreses en crisi atorgades per l'Administració de la Junta d'Andalusia. Exercicis 2001-2010.





A partir dels seus resultats i davant la possibilitat que hi hagués responsabilitats comptables, el Ministeri Fiscal i la Junta d'Andalusia van presentar demandes i es van obrir tres procediments diferents.





L'exdirector general de Treball de la Junta Francisco Javier Guerrero arriba a l'Audiència de Sevilla per conèixer la interlocutòria de tribunal dels ERO sobre la seva possible ingrés a la presó - EUROPA PRESS







Respecte d'un d'ells, el passat 15 de juliol es va dictar acta de liquidació provisional en la qual es reclamen solidàriament als investigats un total de 15,6 milions, si bé d'ells 7,69 la investigació dels imputa indiciària ment a el que va ser director de Treball de la Junta ja mort Francisco Javier Guerrero, de manera que d'aquesta quantitat, si es confirma una condemna per responsabilitat comptable, respondran els seus hereus.





En l'expedient també apareixen el seu substitut en el lloc Juan Márquez Virolles -se li requereixen 5.180.000 segons la informació facilitada, mentre que al també exdirector de treball Daniel Alberto Rivera Gómez se li fa presumptament responsable de desviaments comptables per valor de 2 , 78 euros.





SINDICATS AFECTATS





En l'acta es cita igualment com a presumptes responsables de la desviació d'aquests diners públic encara pendent d'enjudiciar la Federació Estatal Minerometal·lúrgica de CCOO .; i la Federació Estatal del Metall, Construccions i Afins de la UGT, a més de diverses empreses vinculades a aquests ajuts.





Els procediments oberts, segons la informació facilitada pel tribunal de fiscalització comptable són tres: en relació "Ajuts destinats a empreses per al finançament de plans de Viabilitat"; "Ajudes sociolaborals a treballadors afectats per expedients de regulació d'ocupació i empreses en crisi atorgades per l'Administració de la Junta d'Andalusia, 2001-2010"; i per "Despeses de gestió / administració abonats a intermediaris en la contractació de pòlisses d'assegurances col·lectives de prima única".





Sobre aquests procediments, alguns desglossats en diverses peces, s'han vingut dictant sentències des 2017, algunes d'elles condemnatòries i ja ferms, que s'estan executant.