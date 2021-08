El Covid-19 torna a les residències i les morts d'avis es multipliquen per cinc

Fa aproximadament un mes i mig que va arribar la cinquena onada del Covid-19. Des de l'inici els experts assenyalaven que aquesta es diferenciava de les anteriors en què, a l'afectar gent més jove i estar les persones de més edat ja vacunades, no es requerien tants ingressos i per tant, la pressió hospitalària era menor.





No obstant això, amb el pas de les setmanes els contagis s'han anat estenent a totes les franges d'edat fins a arribar a les persones més vulnerables: la gent gran. Després d'uns mesos de calma, el Covid-19 ha arribat de nou a les residències, que no han acabat de treure les restriccions i ja han hagut de tornar a endurir-malgrat les queixes dels familiars, que asseguren que tot això passa perquè no s'està gestionant adequadament la pandèmia. Per a ells, la solució no passa per empresonar la gent gran.





ELS CONTAGIS EN RESIDÈNCIES ES DUPLIQUEN EN UNA SETMANA





Els geriàtrics s'han classificat en tres colors: verds si estan lliures de Covid, taronges si tenen alguns casos però controlats o vermells si compten amb brots actius de Covid sense controlar.





El 27 de maig totes les residències catalanes, és a dir, les 1.030 repartides per tot el territori, estaven en color verd: era la primera vegada que passava des de l'inici de la pandèmia al març de 2020. Però amb la cinquena onada la situació va començar a empitjorar i la primera setmana de juliol ja hi havia 10 residències classificades en color vermell i, per tant, tancades amb pany i clau sense permetre les visites de familiars. Altres 40 estaven en color taronja, ja que tenien casos diagnosticats però estaven controlats.





Els casos han anat augmentat amb el pas dels dies, però ha estat en l'última setmana quan les xifres han fet saltar totes les alarmes. Els contagis s'han duplicat i les morts s'han multiplicat, al menys, per cinc. Així, el mes de juliol ha acabat amb 123 residències de gent gran catalanes (del total de 1.030) amb casos de Covid-19 actius; la setmana anterior hi havia 81.





LES MORTS A GERIÀTRICS ES MULTIPLIQUEN PER CINC





Amb l'augment dels contagis han augmentat també les morts d'ancians per Covid-19 en residències. Així, encara que aquestes s'havien estancat durant les setmanes en què la situació estava controlada, ara s'han tornat a disparar. De fet, durant la setmana del 19 al 25 de juliol van morir a Catalunya 18 ancians de residències (sumaven 4.570 des de l'inici). Des d'aquest dia fins aquest dilluns 2 d'agost han mort a causa del virus 28 més, arribant als 4.598. En total, 46 grans de geriàtrics han perdut la vida pel Covid-19 en qüestió de setmana i mitja a Catalunya.





Si parlem d'Espanya, el nombre de contagiats per Covid en l'última setmana de juliol a residències va ser de 1.029, més del doble que la setmana prèvia a la que hi va haver 496 casos. Pel que fa a les morts, des de gener fins a finals de juliol havien perdut la vida 3.881 persones grans en geriàtrics per aquesta causa d'entre els 18.917 contagis registrats.





LA TERCERA DOSI DE LA VACUNA, NECESSÀRIA





Aquesta situació posa de manifest, per una banda, que les mesures restrictives que s'estan duent a terme a les residències no són eficients. D'altra banda, mostra la necessitat d'administrar una tercera dosi de la vacuna a les persones grans, doncs tenen uns sistemes inmunes més debilitats i se'ls hi han de reforçar amb l'ajuda dels fàrmacs.