Telefónica reforça la xarxa mòbil a la costa catalana durant l'estiu

Els usuaris cada vegada consumeixen més dades mòbils i el major increment es registra cada any a l'estiu, especialment a les zones turístiques on augmenta la població. A més, aquest estiu, com el passat, part del turisme nacional s'està avocant a segones residències, especialment a la costa, compensant així la reducció del turisme estranger, i s'estan produint canvis en els patrons de consum de dades mòbils que reflecteixen la nova situació generada per la Covid-19.





Per tal de fer front a aquesta demanda, Telefónica ha ampliat la capacitat de les centrals i ha millorat la cobertura de la xarxa mòbil. Així, la companyia ha reforçat la xarxa mòbil de 243 emplaçaments: 43 se situen a Barcelona, 90 a Girona i 110 a Tarragona.





Aquestes actuacions han inclòs a més el desplegament de 23 installacions noves per a donar servei a zones turístiques de gran aglomeració com Malgrat de Mar, a Barcelona; Girona, Roses, Palafrugell, Llançà, La Bisbal d'Empordà, Palamós, Calonge, Sant Antoni i Begur, a Girona; Tarragona, El Vendrell, Torredembarra, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, El Catllar i Amposta, a Tarragona. A més, s'han fet reforços a la xarxa 5G a les capitals de Girona i Tarragona.





Telefónica treballa des de finals de l'any passat per a reforçar la capacitat de les estacions de telefonia a Catalunya de cara a proporcionar una cobertura de màximes garanties durant l'estiu. Així mateix, s'ha aplicat una parametrització especial a tots els emplaçaments relacionats amb les acumulacions més grans de turistes. Aquestes actuacions permeten ampliar la capacitat de gestió del tràfic de trucades i dades. L'objectiu d'aquest pla de reforç de les infraestructures és optimitzar la cobertura mòbil i millorar significativament la qualitat del servei, permetent la connexió de més usuaris. La companyia actualitza de manera continuada els plans de treball al territori per a millorar les connexions d'alta velocitat des dels dispositius mòbils, perquè pràcticament el 100% dels usuaris d'Internet es connecten de forma habitual des del telèfon.





Tal i com explica Carles Busquets, director d'Operacions de Telefónica a Catalunya, 'els operadors reforcem les xarxes mòbils de cara a l'estiu per tal que puguin fer front amb normalitat als increments de tràfic que suporten un gran número de persones fent ús dels serveis d'aquestes xarxes en llocs de vacances. Aquest any, igual que el passat, aquest mapa previsible de tràfic s'ha vist modificat com a resultat de la Covid-19, que està reflectint els nous comportaments socials que ha dut la nova normalitat'.