Sergio Dalma demana perdó per saltar-se el protocol anti-Covid i aclareix: "No sóc negacionista"

@EP





El cantant Sergio Dalma ha demanat disculpes per saltar-se el protocol anti-Covid a l'incitar al públic a posar-se dret en el concert celebrat aquest diumenge a Múrcia, durant el cicle 'Les Nits del Malecón'.





No obstant això, davant "l'allau" de comentaris que ha rebut en xarxes socials i mitjans de comunicació i que, al seu parer, "donen lloc a interpretacions", ha deixat clar que no és negacionista de la pandèmia.





"Vull demanar disculpes al públic i a l'organització. La veritat és que algunes persones estaven aixecant-se per ballar al seu seient i jo em vaig excedir en el meu ànim d'intentar que tots gaudissin, des del seu seient, però de peu i sempre amb mascareta", ha reconegut l'artista en un text publicat a les seves xarxes socials.





En la publicació, Sergio Dalma explica que és un artista que ha reprès una gira després de gairebé dos anys d'aturada "per aquesta horrible situació, amb un protocol exhaustiu anti-Covid", tant per al seu equip com per a ell mateix.





"Sempre he animat al públic a ser responsable i prudent, i compto amb la pauta completa de la vacuna des de fa mesos. Sempre porto mascareta i de fet ahir vaig deixar clar al públic que no la hi tragués durant el concert, ni de peu, ni assegut", ha afirmat.





El cantant ha apuntat que aquest diumenge només volia que la gent "s'aixequés del seu seient a gaudir" d'algunes de les seves cançons, "sempre amb mascareta". "De tota manera, la meva actuació d'ahir no va ser l'adequada i demano disculpes a tots per això. Espero que aquestes paraules serveixin per deixar clares les meves disculpes i el meu suport total a la cultura segura", ha conclòs.





Per la seva banda, els organitzadors del concert, Les Nits de l'Malecón, han agraït a Sergio Dalma les seves paraules i la seva comprensió. "Es diu que el fàcil és equivocar-se i el difícil rectificar. Et honra la teva disculpa. Esperem tornar a trobar-nos i gaudir de les teves cançons com es mereixen", han publicat a Twitter.