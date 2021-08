Les zones blaves i verdes d’aparcament seran gratuïtes durant el mes d’agost a l'Hospitalet

Del 2 al 31 d’agost, les zones blaves i verdes d’aparcament de L’Hospitalet seran gratuïtes, coincidint amb la disminució de la mobilitat de vehicles i de l’activitat comercial a la ciutat durant aquest mes de l’estiu.





Al llarg de l’any, les zones verdes són d’ús preferent i gratuïtes per als residents, i les zones blaves —amb limitació horària— faciliten la rotació de l’estacionament als sectors comercials i de serveis.





Aj. de l'Hospitalet @ep





El descens en el volum de trànsit i la disminució de l'activitat comercial ocasionada per les vacances facilita aquesta mesura de la gratuïtat durant el mes d’agost, que no afecta les zones grogues de càrrega i descàrrega, on continua vigent la regulació de l’estacionament amb control horari també al mes d’agost.





A L’Hospitalet, funcionen àrees integrals de regulació de l’estacionament (AIRE) als barris de Can Serra i de Granvia Sud, amb zones blaves, verdes i grogues; i als barris del Centre, la Florida, Collblanc i la Torrassa, amb zones blaves d’aparcament.





Dins de les àrees integrals de regulació de l’estacionament, L’Hospitalet compta amb un total de 1.786 places d’aparcament regulat: 591 a les zones blaves i 1.195 a les àrees verdes, d’ús preferent per als residents.





Els parquímetres tornaran a entrar en funcionament l’1 de setembre, així com les aplicacions de pagament per mitjà dels dispositius mòbils.