Cuatre idees per gaudir d'un bon estiu a Cornellà

L’estiu és un bon moment per gaudir de la ciutat. Si penseu quedar-vos a Cornellà i encara no sabeu com ocupar els vostres dies de vacances, preneu nota de les opcions que us proposem. Les piscines, evidentment, són les grans protagonistes, però també hi ha propostes culturals, gastronòmiques, esportives i per gaudir de la natura.





POSA’T EN REMULL!









Estem en plena temporada d’estiu pel que fa a les piscines exteriors de la ciutat. La del Parc Esportiu Llobregat estarà oberta fins al 31 d’agost i la del Complex Aquàtic i Esportiu de Can Mercader, fins al 12 de setembre. Per segon any consecutiu i per respectar aforaments, cal reservar cita prèvia a través de www.parcesportiullobregat.com. L’horari de les piscines és de 10.30 a 19.30 h, en dos torns, de 10.30 a 14.45 h i de 15.15 a 19.30 h. Les tarifes enguany també són reduïdes.







DESCANS I ESBARJO EN ELS PARCS









Cornellà compta amb importants espais verds que poden esdevenir centres dinamitzadors d’activitats familiars, culturals i de foment d’hàbits de vida saludable. D’una banda, tenim els parcs de Can Mercader, de Can Corts, de Rosa Sensat, de la Ribera i del Canal de la Infanta. D’altra banda, podem passejar o anar en bicicleta per la ribera del riu o per les diferents rutes i camins rurals. I per últim, els parcs i places de la ciutat —alguns, amb zones de jocs infantils— també ofereixen alternatives d’oci estiuenc.





BIBLIOTEQUES I LECTURA





La Xarxa de Biblioteques no tanca aquest estiu i us espera, de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h. Cada vegada ofereixen més activitats presencials, tot i que també es mantenen algunes propostes virtuals. Destaquen els Clubs de Lectura, les campanyes “Quina és la teva personalitat lectora” i “La cultura t’allibera”, a més d’alguns tallers infantils. Podeu consultar la seva agenda d’activitats a biblioteques.cornella.cat.





ESPORT A L’AIRE LLIURE





Practicar esport a l’aire lliure és fàcil a Cornellà a qualsevol edat. A diferents places i parcs es poden trobar màquines de pedalejar i altres que permeten resseguir circuits saludables (pensats principalment per a la gent gran). Per als més joves, hi ha les pistes esportives, el parc de callistènia, el parc d’skate o els patis oberts . La riba del riu i els parcs també ens permeten la pràctica de ciclisme o running i també hi ha una guia de rutes culturals i patrimonials que es pot consultar al web municipal.