El Govern obre la convocatòria de subvencions per a construir habitatge de lloguer social

La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, mitjançant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha obert aquest dilluns una convocatòria d'ajudes per a subvencionar part dels interessos dels préstecs atorgats per l'Institut Català de Finances (ICF) per promoure habitatges i allotjaments amb protecció oficial i allotjaments destinats a lloguer o cessió d'ús.





En 2017 es va establir una línia de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge i l'ICF per obrir línies de finançament amb condicions preferents dirigides tant a promotors --públics o privats- que construeixen habitatges de lloguer socials, com a ajuntaments i entitats de l' tercer sector que vulguin comprar habitatges per tempteig per destinar-los a lloguer social, ha informat aquest dilluns el departament en un comunicat.





Conselleria de Drets Socials @ep





Aquesta línia de col·laboració, ha explicat la Conselleria de Drets Socials, també ha afavorit que les comunitats de propietaris puguin demanar préstecs per fer obres de rehabilitació.





Les operacions aprovades per l'ICF a través d'aquesta línia de finançament compten amb un tipus d'interès fix, del 4,25%, sobre el qual s'aplica una bonificació parcial per part de l'Agència de l'Habitatge, del 2,25% , mitjançant la convocatòria d'ajudes oberta aquest dilluns, de manera que l'interès final és de el 2%.





La voluntat de la Generalitat amb aquests ajuts és oferir als promotors finançament per construir habitatges de lloguer a preu assequible i incrementar el parc d'habitatge social de Catalunya, i assenyala que amb aquesta convocatòria es podrà arribar a finançar 1.500 habitatges.





Poden accedir a aquests ajuts les promocions d'habitatge o allotjaments amb protecció oficial, i també es pot sol·licitar per a edificis adquirits per rehabilitar-los, per a les promocions d'habitatges no acabades i per a edificis d'habitatges expropiats per incompliment de funció social.





Els habitatges objecte de finançament han de tenir una superfície mitjana última màxima de 75 metres quadrats, poden incloure un aparcament de cotxe de 15 metres quadrats, un aparcament de moto de 2,5 metres quadrats i un traster de 8 metres quadrats en els supòsits previstos en les bases de la convocatòria i s'han d'adjudicar per uns preus màxims, establerts segons la zona on es trobin ubicats.