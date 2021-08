Cada hora s'abandonen a Espanya 15 gossos sense identificar, segons dades de la Reial Societat Canina d'Espanya (RSCE) arran de les xifres difoses per la Fundació Affinity. L'estudi assenyala que cada any es "deixen a la seva sort" 120.000 gossos sense identificar mitjançant microxip dels 162.000 abandonaments totals, el que suposa que tres de cada quatre cans abandonats no tenen identificació.





La RSCE lamenta que aquest fet impedeix que es pugui localitzar la persona que abandona la mascota i imposar la sanció corresponent i afegeix que, d'aquesta manera, augmenta el nombre d'animals en adopció, el que suposa una despesa per a protectores, refugis i serveis de recollida que s'estima en més d'un milió d'euros a l'any només a posar el microxip a aquests animals.





gos @ep





A més, la RSCE indica que porta mesos demanant a l'Administració que es faci obligatòria la identificació de les mascotes a través del microxip, ja que considera que és el primer pas per lluitar de forma eficaç contra l'abandonament i subratlla que els 50.000 cadells que de mitjana s'inscriuen a l'any en el Llibre d'Orígens Espanyol (LOE) de la RSCE estan obligats a fer-ho.





En aquest sentit, postil·la que els gossos de raça tot just pateixen abandonament, ja que estan totalment identificats en les seves comunitats autònomes i en el propi registre de la RSCE, cosa que no només permet trobar al seu criador o tutor, sinó també el seu origen, antecedents familiars i dades sanitàries.





Finalment, RSCE reivindica la tasca dels criadors, "fonamentals per evitar abandonaments", i sol·licita una legislació única per evitar el "llimbs legals" amb les normatives en cada comunitat autònoma.





"Els abandonaments de mascotes són una de les majors xacres de la societat i cada any, tristament, creixen, de manera que entre les administracions i els criadors i amants dels animals hem de posar-li fre primer a través de la llei, i després fent pedagogia i creant cultural animal ", ha assenyalat el president de la RSCE, Julián Hernández.