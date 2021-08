Christian Gálvez abandona Twitter: "No és un lloc sa"

Christian Gálvez és un dels rostres més emblemàtics de Mediaset i torna aquesta nit a la petita pantalla a el front de l'concurs 'Alta tensió'. El presentador, que ha estat un temps en dic sec (televisivament parlant) des que el seu mític 'Pasapalabra' emigrés a Antena 3 de la mà de Roberto Leal, afronta amb il·lusió aquesta nova etapa en la que la seva casa i els seus companys l'han acollit de nou amb molt afecte.





Christian Gálvez @ep





El de Móstoles no vol que res pertorbi ni enterboleixi aquesta nova etapa professional, per això ha pres la dràstica decisió de deixar Twitter el mateix dia que s'estrena el seu nou espai televisiu. El motiu no és altre que "per salut mental" ha sentenciat clarament en el programa.





'Ja és migdia' mentre promocionava el seu programa. Davant l'atònita mirada d'Alba Carrillo i Rosa Benito, que es trobaven compartint taula de tertúlia amb el presentador en aquest moment, Christian ha cregut necessari entrar en detalls. "Porto molt de temps volent fer el que realment m'apassiona i no em ve de gust estar llegint coses que no m'aporten. Vull gaudir d'aquest moment sense estar pendent del que es publica i no tenir sempre present el cruel termòmetre de Twitter sobre les meves espatlles" , ha explicat per concloure afegint "aquest no és un lloc sa".





I així, feliç, sense Twitter i amb la tranquil·litat que dóna estar allunyat d'alguna cosa insà podrem veure a Christian Gálvez de nou en acció. Serà a la petita pantalla, aquesta nit i al capdavant de 'Alta tensió', un espai que, confiem, sigui una aventura llarga.