Estalvia fins a 20 euros desconnectant els aparells elèctrics abans d'anar-te'n de vacances

Si vas a sortir de vacances durant diverses setmanes, és convenient que desconnectis els teus aparells i instal·lacions abans de sortir. Desendollar els electrodomèstics no només és més segur, sinó que pots estalviar una mica al reduir el consum elèctric. Sense comptar amb el que estalvies al deixar de fer servir la cuina o la rentadora durant uns dies, només per desendollar els aparells en vacances, la teva factura pot baixar fins a 20 euros més.





@unsplash









Aparells en stand-by: 7,5 euros





Com a norma general, és recomanable deixar desconnectats tots els electrodomèstics de la casa, ja que així evitaràs els consums en stand-by, que solen suposar al voltant d'un 10% de l'energia que consumeixes a casa teva. Per a un consum mitjà de 4.500 kWh a l'any, aquest consum equival a 7,5 euros al mes.





Tant els electrodomèstics de la cuina, com el forn o al microones, com els aparells electrònics, solen comptar amb rellotges, indicadors i memòries que segueixen consumint encara que no els utilitzis.





Deixar endollat la nevera: de 3,5 euros a 7 euros









Si vas a estar bastants dies fora, l'ideal és deixar la nevera buit i desconnectat. El cost de tenir un frigorífic combi funcionant durant un mes pot ser aproximadament de 3,5 euros i fins a 7 euros si tens un dels grans, els de tipus americà. Aprofita per netejar abans d'anar-te'n i no t'oblidis de deixar la porta oberta per evitar males olors o la formació de floridura.





Pot passar que necessitis deixar la nevera encès perquè et queden alguns aliments que no has consumit i necessites conservar. Perquè consumeixi una mica menys, procura regular el termòstat a una temperatura una mica més alta de l'habitual, ja que a l'haver-hi menys aliments dins no necessites que refredi tant. A més, pots consultar els nostres consells sobre com estalviar energia amb la nevera.





En alguns frigorífics combi o americans (side-by-side), pots fer en funcionament només una part en el cas que sigui necessari. Per exemple, si tens productes congelats, pots mantenir encès el congelador i apagar la zona del frigorífic.





Termo elèctric funcionant: de 7 a 10 euros al mes









Si escalfes l'aigua amb un termo elèctric, la recomanació és clara: has de desconnectar per estalviar energia, ja que si ho deixes encès, el seu consum pot suposar entre 7 i 10 euros al mes, segons com sigui de gran. Per evitar fuites d'aigua, és recomanable a més tancar les claus de l'aigua i utilitzar l'aigua que està emmagatzemada fins que es quedi buit. Així evitaràs possibles inundacions si hi ha fuites o trencaments durant la teva absència.





Si el teu termo elèctric ja no va bé o mostra senyals de corrosió i et planteges canviar-lo per un altre, consulta els resultats de les nostres proves en el comparador.





Rentadores, rentavaixelles i assecadores: buits i oberts









Abans de marxar de casa, assegura't que la rentadora, l'assecadora i el rentaplats es queden totalment buits. Una peça de vaixella bruta o alguna peça oblidada dins de la rentadora provocaran males olors.





Per tal d'evitar olors i permetre que s'assequi la humitat, deixa oberta la porta d'aquests aparells i seca les gomes. En el cas del rentavaixelles, pots interposar un drap de cuina perquè quedi mig oberta. En l'assecadora, és important que buidis el dipòsit on es condensa l'aigua.





Al teu retorn, abans de tornar a usar-los pot ser un bon moment per netejar el teu rentavaixelles o fer una neteja dels filtres i el tambor de la rentadora o assecadora.





Petits electrodomèstics: sempre desendollats





Els petits electrodomèstics com cafeteres, torradores o robots de cuina solem mantenir-los sempre endollats. Però si vas a estar fora de casa diverses setmanes, és recomanable que desconnectis tots els teus petits aparells de la xarxa elèctrica.





Convé també treure dels endolls els carregadors de bateria, com el del smartphone, la tablet o el de l'aspirador.





I també les instal·lacions





A més dels electrodomèstics, has d'anar amb compte amb les instal·lacions.





Quadre elèctric

Una bona opció per evitar alguns d'aquests consums sense haver de desendollar és la de desconnectar alguns dels circuits de l'habitatge en el quadre elèctric de comandament i protecció que tindràs a l'entrada de casa. Amb això es minimitzen els riscos elèctrics i s'eviten els consums fantasma d'aparells en stand-by, com els de microones, forns o televisors, els rellotges i indicadors segueixen gastant encara que no els estiguis utilitzant.





És recomanable també que deixis apagat el router, no només per evitar el seu consum elèctric, sinó també per impedir possibles intrusos a la teva xarxa wifi.





Claus de pas de l'aigua i de gas

Si deixes tancada l'aigua abans d'anar-te'n, evitaràs problemes associats a fuites d'aigua i també t'estalviaràs el degoteig de cisternes o aixetes que no tanquen bé. Al cap de l'any, aquest degoteig continu suposa un malbaratament de molts litres d'aigua que es veuran reflectits en la nostra factura.





I, per descomptat, no oblidis deixar tancada la clau de pas de gas

