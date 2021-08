La Fundació Lluita contra la Sida assaja amb un medicament per a la Covid

@EP





La Fundació Lluita contra la Sida ha anunciat que està avaluant en un assaig clínic la seguretat i eficàcia d'un medicament que proporcionaria una "protecció d'efecte immediat" després de l'exposició al coronavirus. En un comunicat aquest dilluns, l'entitat ha explicat que s'espera que sigui "especialment útil com a complement de la vacuna en la fase primerenca després de la vacunació".





El producte, desenvolupat per la farmacèutica catalana Grífols, s'administra de forma subcutània i es podria injectar en centres d'atenció primària després d'un resultat positiu en test per la covi-19, segons la Fundació. Té com a base una immunoglobulina i conté anticossos policlonals obtinguts de donants de plasma que han superat la covid-19.





La fundació ha sostingut que el medicament "podria protegir la gent gran i personal sanitari, així com a aquells pacients immunodeficients en què la vacunació no estigui recomanada", i contribuiria a contenir brots en llocs on la taxa de vacunació sigui baixa.





L'assaig clínic va començar a mitjans de maig i hi participaran 800 individus que han donat positiu per covid però no han desenvolupat símptomes.