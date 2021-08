El resultat de la bilateral: reunions cada mes, principis d'acords, i grups de treball "en marxa"

@EP





El Govern i la Generalitat de Catalunya han aprofitat aquest dilluns la reunió de comissió bilateral per delimitar cinc eixos de treball i un calendari per intentar arribar a acords al setembre.





Així ho ha explicat la ministra de Política Territorial i portaveu de Govern, Isabel Rodríguez, que ha parlat d' "èxit" de la reunió i ha destacat el clima constructiu.





El primer d'aquests assumptes s'emmarca en la reducció de la conflictivitat institucional. "La prioritat és arribar a acords pel que fa a les normatives autonòmiques, que han de ser revisades pel Ministeri de Política Territorial", ha explicat.





Un segon acord es refereix a l'encàrrec a la comissió mixta de transferències per culminar el traspàs en matèria de beques i ajudes per a l'estudi, "en aquest horitzó proper de començament de curs acadèmic", ha afegit la ministra portaveu.





GRUP DE TREBALL SOBRE TRASPASSOS



En aquesta clau, la portaveu ha detallat que el tercer tema està relacionat amb la creació d'un grup de treball perquè estudiï la viabilitat d'altres traspassos en matèria "per exemple de salvament marítim o legislació laboral i formació professional". "En definitiva, tots els traspassos que puguin abordar-se i que siguin viables", ha postil·lat.





En quart lloc, ha esmentat com a acord la reactivació de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals i, finalment, també la posada en marxa d'un grup de treball per abordar les transferències dels serveis de viatgers de ferrocarril i proximitat s sobre la xarxa d'Ample Ibèric.





Pel que fa al calendari, la titular de Política Territorial ha asseverat que cada mes hi haurà "almenys" una cita de treball i, en aquest sentit, ha assenyalat la Taula de Diàleg prevista per a setembre per ambdós governs.