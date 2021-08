Vídeos: Ana Peleteiro és ambiciosa però es veu un "Chihuaha" enfront de la 'Godzilla' Yulimar Rojas

La medallista gallega valora l'assoliment dels Jocs Olímpics tot i que reconeix que encara no està a prop de el nivell de la campiona, Yulimar Rojas, que va batre el rècord de el món en l'últim salt de Tòquio.













"Cal ser molt realistes i coherents", raona l'atleta de Ribeira davant l'exhibició de la seva companya d'entrenament, amb la qual es va fondre en una emotiva abraçada després de les plusmarca mundial. "Les coses com són, Yulimar és Godzilla i jo sóc un Chihuaha que borda molt, a dia d'avui no em veig batent aquest rècord ni a prop", ha reconegut.













Peleteiro apunta que "tots podem fallar un dia" i davant d'un eventual mal dia de la veneçolana ella ha "ser-hi preparada per aprofitar quan es presti l'ocasió".









Ho ha dit en una videoconferència organitzada pel Comitè Olímpic Espanyol Poc després de tenir ja la medalla a la mà, guanyada el dia anterior en la modalitat de triple salt després d'un espectacular concurs on lla va batre el rècord d'Espanya, Patricia Mamona el de Portugal per fer-se amb la plata i Rojas el mundial per conquerir l'or.