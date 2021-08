Es prorroguen dues setmanes més les mesures covid a les residències

@EP





La conselleria de Drets Socials de la Generalitat ha decidit prorrogar 14 dies les mesures de protecció enfront de la pandèmia de la covid-19 a les residències catalanes. En un comunicat aquest dilluns, el departament ha anunciat que les mesures dictaminades fa 14 dies "han aconseguit contenir l'entrada del coronavirus en les residències, però s'ha decidit mantenir-les per l'alta afectació que hi ha encara, tant en la comunitat com en els centres residencials ".





Així, se seguiran autoritzant sortides de tres dies o més per als residents, que hauran de relacionar-se amb o na única unitat de convivència, i continuaran realitzant-cribratges amb tests d'antígens als visitants -proporcionats per la conselleria de Salut- i aïllaments en cas de brot.





Drets Socials ha afirmat que "gràcies a l'increment de cribratges a professionals i familiars s'han pogut tallar moltes de les cadenes de transmissió de virus en els centres residencials".





Les xifres d'afectació màxima han estat d'un 1,5% dels residents distribuïts en aproximadament un 12% dels centres i s'observa "certa tendència a la reducció de la incidència de nous casos", segons el Govern.