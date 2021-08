La confiança dels inversors espanyols es dispara i marca rècord històric

Després de la por, arriba l'eufòria. L'Índex de Confiança que elabora la gestora de JP Morgan ha aconseguit en el segon trimestre el 4,02, el que dobla el resultat de l'trimestre anterior i suposa el nivell més alt de tota la sèrie històrica des d'abans de la caiguda de Lehman Brothers, el que va provocar la crisi econòmica global de 2008.





L'informe posa en relleu la preocupació per l'impacte de la crisi de la Covid-19, que continua condicionant les intencions d'inversió de les llars espanyoles i les seves expectatives pel que fa a l'acompliment dels mercats borsaris.





Borsa de Madrid @ep





La percepció d'estabilització i millora de la crisi sanitària ha impulsat un canvi radical respecte al mateix trimestre del l'any passat: el 51,5% confia que les borses continuaran pujant en els pròxims mesos davant el 36% del mateix període de l'any anterior , mentre que un 17,2% estima que les borses tindran un comportament negatiu a curt i mig termini, el que contrasta amb el 49% de l'any passat.





Entre el segment de la població inversora més pessimista, l'evolució de la situació econòmica ha passat a ser la principal raó de la manca de confiança en els mercats, de manera que la por a l'esdevenir de la pandèmia baixa a la segona posició de les seves preocupacions .





La Borsa nord-americana ha pujat cinc punts, fins al 28,3%, de manera que es converteix en el mercat més ben valorat pels inversors espanyols. Aquesta opinió podria estar relacionada amb la percepció que aquesta regió sembla haver superat abans la crisi i comença a estabilitzar-se, segons ha explicat JP Morgan AM.





Al mercat nord-americà el segueix l'europeu, preferit pel 26,3%, i l'asiàtic, que cedeix quatre punts respecte al trimestre anterior fins a una quota de l'21,1%. Aquest menor interès podria ser degut a una preocupació per la lentitud en el procés de vacunació a la regió, l'enduriment per part de Govern de Pequín de les polítiques d'estímul i la seva regulació de l'activitat de certs sectors com el tecnològic.





Les expectatives dels inversors per a la borsa espanyola, per la seva banda, han caigut quatre punts fins al 14,9%, de manera que se situa en un dels nivells més baixos dels recollits des de 2010.





D'altra banda, aquest Índex de Confiança ha posat en relleu un augment en la preferència pels plans de pensions i els fons d'inversió, amb augments de quatre i tres punts percentuals fins al 42,9% i el 30,9%, respectivament .





Els dipòsits, llibretes o comptes d'estalvi han romàs en el mateix percentatge, amb un 86,9% al mateix temps que la inversió en borsa o accions augmenta mig punt, fins al 28,3%.





Pel que fa a les fonts d'assessorament dels enquestats, el 39,4% segueix confiant en el consell del seu assessor bancari per a la presa de decisions d'inversió, seguit per un 22,4% que segueix les recomanacions d'amics i familiars, i un 8,3% que utilitza com a principal font d'informació la web o app del seu banc.