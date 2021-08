La selecció masculina de bàsquet cau derrotada davant EUA i s'acomiada de Tòquio

@EP





La selecció espanyola masculina de bàsquet va perdre aquest dimarts davant Estats Units per 81-95 i, malgrat que va lluitar pel contrari, ha d'acomiadar-se d'aquests Jocs Olímpics.





Ricky Rubio ha estat l'home del partit, ja que 38 dels punts han estat seus i ha superat el rècord que tenia Espanya en anotació en uns Jocs. Prèviament aquest l'ostentava Pau Gasol, que amb aquest enfrontament diu adéu a la selecció.





Tot i haver començat bé i fins i tot haver estat 11 punts per sobre dels nord-americans, els homes de Scariolo no han pogut finalment guanyar el partit. Els seus rebots defensius no han estat suficients per vèncer el rival, ja que el seu treball en la línia ofensiva ha anat de menys a més fins remuntar el resultat inicial.