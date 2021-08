L'atur registra al juliol el seu major descens mensual de la història: 197.841 aturats menys

El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació (antic Inem) va baixar en 197.841 desocupats al juliol (-5,47%), fet que suposa la caiguda més gran en qualsevol mes de la sèrie històrica i supera les dels mesos de maig i juny que també van tancar amb caigudes rècord, segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social.





Així, es tracta del tercer mes consecutiu en què l'atur registra rècord de descensos. Al maig s'havia experimentat la caiguda més gran de la sèrie, de 129.378 persones, juny va superar aquesta xifra, acostant-se a una reducció de 167.000 persones, i ara juliol ho ha tornat a fer.





Oficina de Treball @ep





Amb el descens de l'atur al juliol, el volum total d'aturats ha arribat a l'acabar el setè mes de l'any la xifra de 3.416.498 aturats.





La dada d'atur de juliol, a l'igual que va passar en els mesos anteriors, no inclou els treballadors que es troben en suspensió d'ocupació o reducció horària com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), ja que la definició de atur registrat no els comptabilitza com a desocupats.





En termes desestacionalitzats, l'atur registrat va baixar al juliol en 191.756 persones.





En l'últim any la desocupació acumula un descens de 356.536 aturats, fet que suposa un 9,45% menys. Treball destaca a més que en la desocupació s'ha reduït en 592.291 persones en els últims cinc mesos.





L'atur va disminuir al juliol en tots els sectors. Així, l'atur registrat a Serveis descendir en 133.658 persones (-5,29%); en el col·lectiu sense ocupació anterior va caure en 31.991 persones (-9,46%); a Indústria baixar en 13.158 persones (-4,60%); en Construcció ho va fer en 10.154 persones menys (-3,62%) i en Agricultura es va reduir en 8.880 persones (-4,82%).





Segons Treball, el nivell d'atur registrat a la Indústria va ser inferior al de l'inici de la pandèmia.

En termes absoluts, l'atur registrat en el mes de juliol va baixar més entre les dones, amb 104.891 desocupades menys (-4,94%) respecte a el mes anterior. El total de dones en atur és de 2.017.719.





De fet, segons Treball, sis comunitats autònomes i la ciutat autònoma de Melilla compten amb menys atur registrat que a l'inici de la crisi sanitària.





D'altra banda, al juliol es van registrar 1.838.250 contractes, dels quals 165.500 van ser indefinits, el 9% del total de contractes.





El Ministeri ha informat a més que la despesa en prestacions va arribar als 2.064,9 milions d'euros al mes de juny (última dada disponible), dels quals 427 milions van correspondre a prestacions per a treballadors en ERTO, seguint la tònica de reducció d'aquesta partida, segons ha ressaltat Treball.





L'atur baixa en 37.548 persones al juliol a Catalunya, fins als 408.314 aturats





L'atur ha baixat a Catalunya en 37.548 persones durant el mes de juliol (-8,42%), després de disminuir al juny (-7,46%) i el nombre total d'aturats s'ha situat en els 408.314.





Segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social, l'atur ha baixat en 61.035 persones respecte a juliol de fa un any (-13%) a Catalunya.





En el conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats registrats en les oficines dels serveis públics d'ocupació ha disminuït 197.841 aturats al juliol (-5,47%), i ha superat les caigudes rècord dels dos mesos anteriors, fins a un total de 3.416.498 aturats.





Per sexe, les dones representen el 57,1% dels aturats a Catalunya aquest mes de juliol, amb un total de 233.177 aturades, mentre que els homes suposen el 42,9%, amb 175.137.





L'atur ha baixat en totes les comunitats autònomes; Catalunya ha estat la que ha experimentat el segon descens més important, per darrere del d'Andalusia (-69.159) i per davant de Canàries (-20.374).