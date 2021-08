VÍDEO: Teresa Portela, primera plata en els seus sisens Jocs Olímpics amb 39 anys

La piragüista gallega de 39 anys Teresa Portela aconsegueix la medalla de plata en els seus sisens Jocs Olímpics. Teresa Portela ha estat segona en modalitat K1 200, amb un temps de 38.883.





@EP





L'esportista d'Aldán aconsegueix així trencar la seva maledicció olímpica, ja que mai havia aconseguit una medalla olímpica tot i aconseguir dotzenes de medalles i títols en els mundials i en els europeus i també 5 diplomes olímpics.





Després de 21 anys a l'elit, la canguesa es mostrava "feliç perquè qui la segueix l'aconsegueix. "Porto molts anys intentant aquesta medalla, aquesta prova és tan difícil, són mil·lèsimes el que ens separen, i finalment ho he aconseguit", ha declarat.











La gallega va aconseguir la segona posició amb un temps de 38.883, per darrere de la neozelandesa Lisa Carrington (38,120) i just per davant de la danesa Emma Aastrand Jorgensen (38,901). Portela va començar la competició amb bones sensacions, ja que va poder saltar-se una ronda al ser la primera a les classificacions.







Culmina així un palmarès olímpic a què li faltava la guinda. Va ser cinquena a Atenes 2004 (K2 500 i K4 500) i Pequín 2008 (K4 500), quarta a Londres 2012 (K1 200) i sisena a Rio 2016 (K1 200)





Teresa Portela suma la vuitena medalla per a la delegació espanyola a Tòquio 2020 després de l'or de Fàtima Gálvez i Alberto Fernández (tir olímpic); les plates d'Adriana Cerezo (taekwondo), Maialen Chourraut (piragüisme eslàlom); Ray Zapata (gimnàstica artística); i els bronzes de David Valero (MTB), Pablo Carreño (tennis) i Ana Peleteiro (triple salt).