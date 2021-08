Una dona israeliana dóna el seu ronyó a un nen palestí de tres anys

Una dona israeliana ha donat el seu ronyó a un nen palestí de tres anys, formant un vincle que els unirà per a tota la vida. Idit Harel Segal volia fer "alguna cosa gran" per celebrar el seu 50 aniversari i va decidir donar un ronyó basant-se en el consell del seu avi supervivent de l'Holocaust per viure de manera significativa, explica la donant Associated Press i The Times of Israel.





Segal, mare de tres fills, va recórrer a Matnat Chaim, un grup que connecta a donants i receptors, i aviat van trobar algú que necessitava la seva ajuda: un nen palestí de 3 anys de la Franja de Gaza que havia estat rebent diàlisi tota la seva vida a causa d'un defecte renal congènit.





Dos professionals realitzen un trasplantament de ronyó @ep





El conflicte entre Palestina i Israel no va importar res a Segal, que va veure en el nen palestí a un ésser humà com qualsevol altre. "Des de la meva perspectiva, la meva donació va ser personal i no política", explica The Times of Israel. "I la notícia de qui estava rebent el ronyó no em va fer penedir ni reconsiderar ni per un minut. Vaig sentir que això era el que se suposava que anava a passar, i no passa un dia que no m'alegra salvar el vida d'aquest dolç nen ", afirma feliç.





La família de Segal es va oposar a la donació. "Tots estaven en contra. El meu marit, la meva germana, el seu marit. I el que menys em va donar suport va ser el meu pare. Tenien por ... Em vaig dir a mi mateixa que si la reacció a la donació de ronyó havia estat tan dura, [ llavors] òbviament el fet que un nen palestí el rebés el farà encara més difícil ", recorda la donant.





Israel ha "mantingut un estricte bloqueig sobre Gaza des que Hamas, un grup militant islàmic que s'oposa a l'existència d'Israel, va prendre el control de l'àrea en 2007", segons AP. La primavera passada va ser testimoni de la pitjor escalada de violència entre Israel i els palestins des 2014. Al maig, Hamas va disparar centenars de coets contra Israel en el que va afirmar que era una resposta a aquesta violència i les tensions en curs al barri de Sheikh Jarrah de Jerusalem Est.