Desenvolupen un model que prediu el risc de COVID-19 greu amb variables clíniques senzilles

Una nova investigació basada en dades de l'Registre SEMI-COVID-19 de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) ha permès desenvolupar i validar un model pronòstic anomenat 'PRIORITY', útil per predir el risc de COVID-19 greu en pacients hospitalitzats a partir de variables clíniques de fàcil obtenció en el moment de la diagnosi inicial de la infecció per SARS-CoV-2.





Els resultats d'aquest treball, els 25 autors són metges internistes i investigadors de la SEMI, acaben de ser publicats a la revista científica d'alt impacte 'Clinical Microbiology and Infection', sota el títol 'Predicting critical illness on initial diagnosi of COVID-19 based on easily-Obtained clinical variables: development and validation of the 'PRIORITY' model '.





Per desenvolupar el model predictiu es van analitzar dades de 10.433 pacients hospitalitzats en 132 centres d'Espanya entre el 23 de març i el 21 de maig de 2020. Per a la cohort de desenvolupament es van seleccionar hospitals de referència terciaris i es van analitzar dades de 7.850 pacients, amb una edat mitjana de 65,8 anys i un 57,2 per cent d'homes. La cohort de validació va incloure dades de 2.583 pacients d'hospitals amb menor grandària, l'edat mitjana va ser 69,5 anys i un 54,8 per cent eren homes.





Aquest model va incloure informació referent a edat, dependència, malaltia cardiovascular, malaltia renal crònica, dispnea, taquipnea, confusió, pressió arterial sistòlica i saturació igual a 93 per cent basal o requeriment d'oxigen suplementari previ a l'avaluació.





Dels pacients inclosos en la cohort de desenvolupament, el 25,1 per cent va presentar COVID-19 greu (8,3 per cent van ingressar a UCI i 20,4 per cent van morir). Per part seva, un 27,0 per cent dels pacients de la cohort de validació presentar malaltia crítica (7,7 per cent van ingressar a UCI i 23,0 per cent van morir). El model 'PRIORITY' va mostrar una bona capacitat per identificar la malaltia crítica per COVID-19 tant en la cohort de desenvolupament com de validació, amb àrees sota la corba ROC de 0,823 i 0,794 respectivament.





En la investigació es va demostrar que el model desenvolupat i validat "estava ben calibrat, tenia una bona discriminació i es va comportar de manera sòlida en una cohort de validació externa". A més, va mostrar un benefici clínic potencial en una àmplia varietat d'escenaris epidemiològics. Finalment, es va desenvolupar una calculadora en línia que "podria facilitar la seva aplicació immediata per als metges de primera línia".





Els investigadors ressalten que, malgrat la seva simplicitat, "el model va tenir un rendiment similar a les eines de pronòstic publicades anteriorment que incloïen proves de laboratori i d'imatge".





'PRIORITY' podria aplicar-se en el triatge, utilitzant variables fàcilment mesurables disponibles en entorns sense accés a proves de laboratori o radiològiques, així com en sistemes sanitaris de baixos recursos, identificant pacients d'alt risc per a la seva derivació a l'hospital. A més, els resultats d'aquest treball "podrien ser d'utilitat per donar suport a la presa de decisions en sistemes de salut sota alta pressió assistencial".





Els impulsors d'aquest estudi i primers autors signants de l'article són investigadors de l'Institut Ramon i Cajal d'Investigació Sanitària (IRYCIS) i exerceixen la seva tasca en el Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Ramón i Cajal de Madrid, el Cap de Servei i autor de correspondència és el professor Luis Manzano.