Un virus respiratori se suma al Covid-19 i dispara els ingressos de nens als Estats Units

La variant Delta ha canviat la guerra contra el coronavirus ia Estats Units comencen a veure les primeres conseqüències: s'estan disparant els ingressos en hospitals de nens contagiats amb el Covid-19. A més, ha aparegut un nou virus respiratori que, juntament amb la SARS-COV-2, està posant en escac als hospitals pediàtrics.





"Després de molts mesos amb cap o molt pocs casos de Covid-19 en nens, ens estem trobant amb nadons, nens i adolescents que afectats pel coronavirus SARS-CoV-2 han d'ingressar a l'hospital. I són més i més cada dia ", explica la Dra. Heather, pediatre del Texas Children 's Hospital a Houston.







Segons relata la doctora, aquest pic d'ingressos afecta pacients amb edats compreses entre les dues setmanes i els 17 anys.





Les noves infeccions per coronavirus han crescut un 148% als Estats Units en les últimes dues setmanes i les hospitalitzacions han augmentat un 73%, segons recull The New York Times.





Aquest creixement es deu, segons els experts, a la propagació de la variant delta. Aquest nou escenari té en alerta els pediatres: "Em preocupa que quan els nens tornin a l'escola amb la variant Delta circulant, ens trobem amb grans brots escolars que no vam veure en onades anteriors, i que puguin afectar de manera desproporcionada als nens ", afirma la Dra. Heather.







"He atès a pacients pediàtrics hospitalitzats amb Covid durant tota la pandèmia, però aquesta vegada es puguin disparar les xifres d'ingressos als hospitals per la quantitat de nens no vacunats i susceptibles de ser infectats amb la variant Delta", lamenta.





NOU VIRUS RESPIRATORI





"Ens hem trobat fora de temps amb que a hores d'ara tenim, com si fos hivern, un alt volum de nadons i de nens petits amb malalties agudes respiratòries amb Virus Sincitial Respiratori (VSR), i entre una cosa i una altra em preocupa que ens quedem sense llits i personal per gestionar l'augment dels dos problemes al mateix temps ", explica la doctora.







El Virus Sincitial Respiratori (VSR) és un virus molt comú que, si bé ocasiona símptomes lleus similars als del refredat en els adults i en els nens sans grans, pot ser més seriós en els nadons, especialment en aquells que estan en certs grups risc.





Els casos de VSR als Estats Units han anat augmentant gradualment des de principis de juny, però s'han disparat al mes de juliol, segons dades dels CDC (Centres per al Control i Prevenció de malalties).





La malaltia, que pot causar símptomes que inclouen secreció nasal, tos, esternuts i febre, i és bastant freqüent ... però a la tardor. I per això aquest pic d'una malaltia molt similar a la grip estacional i altament contagiosa és completament inusual. Tant que segons ha informat la CNN, a Louisiana els casos van augmentar un 244% les dues últimes setmanes, el que ha provocat que l'Hospital Infantil Nostra Senyora de l'Estany, a Baton Rouge, està arribant al límit de la seva capacitat.





I a Nova York un especialista comentava ahir: "L'augment de casos de Covid-19 i el virus respiratori sincitial estan esgotant els recursos pediàtrics en algunes parts".