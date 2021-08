Alemanya envia un vaixell de guerra al Mar de la Xina Meridional

Alemanya ha enviat aquest dilluns un vaixell de guerra al Mar de la Xina Meridional per primera vegada en gairebé dues dècades, unint-se a altres nacions occidentals per expandir la seva presència militar a la regió, segons informa Reuters.





Xina vol augmentar la seva presència Mar de la Xina Meridional i ha establert llocs d'avançada militars en illes artificials en les aigües que contenen camps de gas i una rica pesca, alguna cosa que molesta profundament a Europa i els Estats Units.





Angela Merkel @ep





Els nord-americans, en una demostració de força contra els reclams territorials xinesos, realitzen regularment les anomenades operacions de "llibertat de navegació" en què les seves embarcacions passen a prop d'algunes de les illes en disputa. Xina, al seu torn, s'oposa a les missions nord-americanes, dient que no ajuden a promoure la pau o l'estabilitat.





Washington ha posat la lluita contra la Xina en el centre de la seva política de seguretat nacional i busca unir als socis contra el que diu són les polítiques econòmiques i exteriors cada vegada més coercitives de Pequín.





Els funcionaris a Berlín han dit que la marina alemanya s'afeccionarà a les rutes comercials comuns. Tampoc s'espera que la fragata navegui per l'Estret de Taiwan, una altra activitat regular americana condemnada per Pequín.





No obstant això, Berlín ha deixat en clar que la missió serveix per emfatitzar el fet que Alemanya no accepta els reclams territorials de la Xina. Els germans caminen per la corda fluixa entre la seva seguretat i els seus interessos econòmics, ja que la Xina s'ha convertit en el soci comercial més important de Berlín. Les exportacions alemanyes allà han ajudat a mitigar l'impacte de la pandèmia de COVID-19 en la major economia d'Europa.