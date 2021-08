Una pitó s'amaga a la tassa de vàter i mossega els genitals a un home

Un home austríac va patir una lesió a l'àrea genital a l'ésser mossegat per una pitó de 1,5 metres que s'amagava seu vàter, segons recull Reuters. L'home de 65 anys va anar al bany i el va rebre un inesperat convidat a què no esperava.





La policia austríaca ha explicat que l'home acabava de seure a la tassa quan va sentir un "pessic 'en els seus genitals. Quan el desafortunat resident de Graz es va posar dret per inspeccionar el bol, es va sorprendre el veure una enorme pitó albina mirant-lo.





Segons les autoritats, la serp pertanyia a un veí i s'havia escapat abans d'escollir el bany de l'home desprevingut com un bon lloc per descansar. Un expert local en rèptils i oficials de policia van haver d'acudir a casa de l'home afectat per desallotjar la pitó.





L'home mossegat va ser portat a l'hospital i tractat per "ferides lleus", però afortunadament va escapar amb poc més que una forta commoció i una història per explicar.





Els metges li van confirmar que les pitons no són verinoses, però és millor tractar les marques que deixen les mossegades. L'expert en serps Werner Stangleinformó al diari local Salzburger Nachrichten que l'animal també va resultar il·lès i va ser retornat al seu amo de 24 anys.





La policia va dir que l'home té un total d'11 serps no verinoses i una sargantana al seu apartament en gàbies i calaixos especialment dissenyats.