Descobreixen que el farnesol, un compost de la fruita, prevé i reverteix el Parkinson

Un grup de científics de la Universitat Johns Hopkins han conclòs després de realitzar un estudi amb ratolins que el fernesol, un compost orgànic d'herbes i fruites, és capaç de prevenir i revertir el Parkinson.





Els experts creuen que cap 2040 el Parkinson serà la patologia greu més comuna i, per tant, treballen per prevenir-la. Ara han descobert que el farnesol prevé la pèrdua de neurones que produeixen dopamina en el cervell, tal com han compartit a Science Translational Medicine. Ho aconsegueix perquè desactiva una proteïna clau en el desenvolupament de la malaltia.