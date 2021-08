Radiografia dels recursos sanitaris d'atenció primària de salut al Baix Llobregat

Els centres de salut són indubtablement qui més estan patint els efectes de la pandèmia, el nostre sistema sanitari està sent portat a l’extrem de les seves possibilitats i es fa imprescindible reforçar-lo i millorar-lo perquè pugui seguir prestant serveis de qualitat a la ciutadania.









Des de l'Àrea d’Acció Social i Salut del Consell Comarcal, s’han elaborat uns qüestionaris per tal de copsar la situació actual dels recursos sanitaris d’atenció primària del Baix Llobregat que han respost tots els Ajuntaments de la comarca. L’objectiu d’aquest recull de dades és obtenir una fotografia de la realitat del territori i identificar l’impacte de la Covid-19 als nostres serveis de salut. Els resultats obtinguts ens permeten tenir una visió global sobre l’estat actual de l’atenció primària al Baix Llobregat i són un punt de partida per dissenyar futures estratègies i accions.











Han aportat dades els 30 municipis de la comarca i per tant la mostra obtinguda fa referència a les 36 Àrees Bàsiques de Salut del territori i als seus 59 centres de salut, repartits en 42 CAP, 12 Consultoris i 5 CUAP.





Actualment el 98,31% dels recursos presten servei a la ciutadania i romanen oberts, i tan sols està tancat el Consultori de la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló. Sí que cal destacar que al llarg de la crisi sanitària, molts centres de salut de la comarca han tancat i han deixat de donar servei.





Pel que fa als horaris d’atenció al públic, el 28,84% dels recursos han vist reduïts els seus horaris arran de la Covid-19. L’horari base dels CAP es de dilluns a divendres de 8 h a 20 h, exceptuant els CAP del Papiol i Sant Esteve Sesrovires que no donen servei a les tardes. També cal remarcar que, exceptuant els CUAP, tan sols el 13,33% dels municipis del Baix Llobregat (Esplugues de Llobregat, Martorell, Olesa de Montserrat i Sant Boi de Llobregat) ofereixen servei a la ciutadania els caps de setmana i que els Consultoris dels municipis més petits no acostumen a obrir a les tardes.





Fent referència a les possibilitats de gaudir d’un transport públic per desplaçar-se directament al centre de salut on es deriva a la ciutadania del municipi, el 23,33% dels ajuntaments ens han transmès que no disposen actualment d’un mitjà de transport públic directe, fet molt reivindicat històricament pel territori i que suposa un greu perjudici per a la ciutadania. Aquesta situació afecta en aquests moments a Corbera de Llobregat, Castellví de Rosanes, El Papiol, La Palma de Cervelló, Santa Coloma de Cervelló, Sant Esteve Sesrovires i Vallirana.





En l’àmbit del personal destaca que el 33,33% dels municipis han respost que a hores d’ara no compten amb personal de reforç per fer front a la pandèmia i l’opinió clarament majoritària és que el personal que tenen actualment no és suficient per fer front a la demanda de recursos sanitaris que fa la ciutadania.





També es significativa la dada que apunta que el 56,66% dels municipis (17 de 30) han deixat de prestar serveis arran de la Covid-19 i molta atenció a passat a ser telefònica. Entre aquests serveis que no s’han prestat destaquen; Psicologia i psiquiatria, tècniques d’infermeria, salut comunitària, pediatria, ginecologia, preventives malalties cròniques, visites a domicili o salut preventiva als Centres Educatius. En l’altre extrem cal destacar que s’han creat dos nous serveis al territori, el Punt Intermedi de Vacunació a Martorell i una consulta de respiratoris a Sant Just Desvern.





Seguint amb els nous serveis, cal remarcar que en total s’han instal·lat a la comarca 16 mòduls per oferir consultes externes al CAP en 11 municipis diferents. També és important destacar que fins a un total de 20 Ajuntaments del Baix Llobregat han cedit espais municipals per la vacunació contra la Covid-19, el que suposa un 66,66% del total de municipis de la comarca.





Pel que fa a les necessitats no cobertes o les principals millores que reclamen els municipis:





- El 39,13% demana millores en infraestructures; Necessitat de nous centres de salut a la comarca, necessitat de millores en els centres de salut ja existents i necessitat de millorar el transport públic per connectar els recursos.





- El 63,63% reclama millores en serveis; Donar servei a la ciutadania les nits i caps de setmana i falta d’alguns serveis de salut imprescindibles a certs municipis.





- El 45,45% demana millores en personal; Falta de personal i formació del personal actual.





- El 36,36% reclama millores en gestió; Recuperar els horaris i els serveis perduts per la pandèmia, recuperar l’atenció presencial com a preferent i millores en les centraletes telefòniques i serveis online.





Des del Consell Comarcal traslladarem aquesta fotografia i les necessitats i reivindicacions dels ajuntaments de la comarca a les persones responsables de Gerència de la Regió Sanitària Metropolitana Sud i seguirem treballant per enfortir i millorar els recursos sanitaris d’atenció primària de salut del Baix Llobregat.





Podeu consultar l'informe en aquest enllaç.