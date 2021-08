L'hospital de Palamós registra la mateixa pressió hospitalària que a la primera onada i es queda sense llits

La cinquena onada està portant al límit a alguns centres hospitalaris de zones turístiques, que han d'assumir una major pressió a causa de l'increment de la població per estiu.





A Catalunya hi ha 577 persones ingressades a la UCI, marcant la xifra rècord d'aquesta cinquena onada i tornant a dades que no es veien des del 23 de febrer, fa més de cinc mesos, quan començava a baixar la tercera onada.





Hospital de Palamós @ep





Aquesta situació està fent que alguns hospitals estiguin començant a col·lapsar. L'hospital de referència del Baix Empordà. el de Palamós, sol augmentar un 25% la seva activitat a urgències durant l'estiu. Però en aquesta ocasió les expectatives s'han sobrepassat.





"De totes les persones que arriben, hem d'ingressar a moltes més. No hem tingut suficients llits per ingressar-les i se'ns han anat quedant acumulats en urgències. Com és un hospital petit i podem créixer poc, han anat ocupant espais en urgències de manera que no podem visitar els pacients que arriben ", relata una doctora de l'hospital.





El nivell d'ingressats en aquest hospital és el mateix que es va registrar durant la primera onada de la pandèmia, segons recull TV3.





"Els hospitals petits com el nostre són els que més ho pateixen perquè l'ocupació és baixa i hem hagut de derivar pacients", explica Anna Ribera, directora assistencial de l'Hospital de Palamós.