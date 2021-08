VÍDEO: Una plaga de mosques envaeix una ciutat de Bielorússia

Cada estiu, centenars de milers de milions d'ous de mosques de maig -o efímeres- eclosionen i es "s'apoderen" de el cel de tal manera que dóna la sensació que neva o pedrega.





Aquest peculiar insecte passa aproximadament el 99% de la seva vida com nimfa fins que totes emergeixen, sovint a la vegada, durant "l'eclosió" per l'aparellament. Les efímeres adultes viuen al voltant d'un mes, generalment menys, i se senten atretes per les grans llums del carrer.





Un cop fora de la closca, les mosques de maig es reuneixen en densos eixams i poden provocar la fugida de persones. En Mogilve, Bielorússia, una dona va capturar en vídeo a un eixam gran d'aquests insectes apoderant dels seus carrers.