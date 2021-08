Detinguts els presumptes responsables d'una plantació de 500 plantes de marihuana a Osor

plantacion





Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 28 de juliol a dos homes a la zona forestal d'Osor (Girona) com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i van desmantellar una plantació de 500 plantes de marihuana, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dimarts.





El dia 23 de juliol la policia va tenir coneixement de l'existència de la plantació prop de la carretera GI-543 "gràcies a la col·laboració ciutadana", i el dia 28 de juliol van detenir dos homes que van sortir d'ella amb dues bosses de cabdells, qui van passar a disposició del jutjat d'instrucció el dia 29 de juliol i van ser alliberats amb càrrecs.





Els dos homes van quedar detinguts per la seva presumpta relació amb un delicte de tràfic de drogues després que els Mossos constatessin que algú havia netejat una zona de bosc per instal·lar-hi el cultiu i havia construït un sistema d'emmagatzematge d'aigua per regar les plantes.