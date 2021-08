Un constructor fa caure un edifici amb una excavadora per venjar-se de l'amo

Pixabay





Un constructor d'Alemanya ha enderrocat un edifici amb l'ajuda d'una excavadora per venjar-se del propietari per un deute milionari. Pel que sembla, el treballador no va rebre el seu sou i va decidir destruir l'edifici, que es trobava a la ciutat de Blumberg.





En el vídeo que s'ha difós per xarxes socials es pot veure com tira finestres i balcons d'un edifici de tres plantes. Encara que no cal lamentar danys personals, les pèrdues materials ascendeixen a més de 500.000 euros.





La policia va acudir al lloc dels fets per acordonar la zona i evitar la destrucció de contenidors de gas que poguessin provocar una explosió. Segons mitjans locals, l'autor dels fets va fugir però més tard es va anar a la policia.