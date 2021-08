Greenpeace veu "incoherència climàtica" en l'ampliació de l'aeroport de El Prat

@EP





Greenpeace considera que hi ha "incoherència climàtica" per part de la Generalitat i el Govern pel que fa a l'acord per a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat assolit durant la Comissió Bilateral aquest dilluns.





L'entitat ha considerat aquest dimarts en un comunicat que les dues administracions han mostrat "falta de compromís" amb el medi ambient perquè, segons la mateixa, l'aeroport potencia l'ús de combustibles fòssils i perjudica la qualitat de vida a l'àrea metropolitana de Barcelona.





El responsable de la campanya de mobilitat de Greenpeace, Adrián Fernández, ha defensat que "tots dos governs saben que estan aprovant un atac mediambiental" i ha negat que el nou aeroport hagi de ser el més verda d'Europa --tal com ha afirmat aquest dimarts el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró-- perquè cap aeroport ho és, en les seves paraules.