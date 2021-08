El Govern central l'escut social fins al pròxim 31 d'octubre per "protegir els més vulnerables"

El Govern central ha aprovat aquest dimarts en Consell de Ministres la pròrroga fins al proper 31 d'octubre de l'escut social, que inclou la suspensió dels desnonaments sense alternativa habitacional per a famílies vulnerables, la moratòria en el pagament de lloguers i la prohibició de talls de llum , aigua i gas.





"Una pròrroga a aquest escut social que és la protecció dels més vulnerables en l'àmbit dels subministraments energètics, de protecció de l'habitatge, per evitar que hagin d'abandonar les seves llars com a conseqüència de la situació de pandèmia, i en la protecció dels serveis essencials a les víctimes de violència de gènere, fins al 31 d'octubre ", ha explicat la ministra de Política Territorial i portaveu de Govern, Isabel Rodríguez.













En la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, l'últim abans de les vacances d'estiu, Rodríguez ha afegit que "tant de bo" el 31 d'octubre, quan acabi aquesta pròrroga, "els indicadors sanitaris permetin dir llavors que Espanya es pot enfrontar a l' futur sense l'escut ".





D'aquesta manera, l'Executiu ha aprovat l'extensió de les mesures contingudes en el Reial decret llei 8/2021 que expiraven el proper dilluns 9 d'agost. Es tracta d'una proposta del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, en coordinació amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Ministeri de Justícia, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i el Ministeri d'Igualtat.





En concret, es prorroga la suspensió dels desnonaments sense alternativa habitacional a les persones en situació de vulnerabilitat; la prohibició de talls de subministrament d'aigua, llum i gas; l'ampliació del dret a l'abonament social per a determinats col·lectius en situació de vulnerabilitat, i l'ampliació de la sol·licitud de pròrroga del contracte de lloguer durant un termini màxim de 6 mesos.





També hi figuren les mesures sobre grans propietaris, de manera que quan l'inquilí es trobi en situació de vulnerabilitat i l'arrendador sigui una empresa o entitat pública d'habitatge o un gran forquilla --persona física amb més de deu vivendes--, podran sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda.





Igualment, l'escut social contempla la consideració com a essencials dels serveis de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere, incloent els serveis d'informació 24 hores, els serveis d'acollida i el sistema de seguiment de l'acompliment de mesures cautelars.





PEDRO SÁNCHEZ: "QUE NINGÚ ES QUEDI ENRERE"





El president de Govern, Pedro Sánchez, ha publicat un missatge a la xarxa social Twitter en què posa en valor aquesta pròrroga del "escut social" fins al 31 d'octubre, amb la finalitat que "ningú es quedi enrere".





"Els que més pateixen les conseqüències de la pandèmia segueixen així comptant amb el suport de Govern. El nostre propòsit sempre ha estat el mateix: que ningú es quedi enrere. A la pandèmia i també ara en la recuperació", ha manifestat Sánchez.





També el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2020 ha destacat en un altre missatge en aquesta xarxa social que el "escut social" és "la millor eina per combatre les conseqüències econòmiques i socials de la crisi de la COVID-19".





Precisament, la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, va plantejar recentment mitjançant una carta a diferents ministeris procedir amb "urgència" a la pròrroga d'aquestes mesures, atès que la pandèmia i els seus efectes socioeconòmics encara no han desaparegut. Específicament es va dirigir als departaments de Presidència, Justícia, Igualtat, Consum, Transports, Treball, Sanitat, Transició Ecològica, i Inclusió, Seguretat Social i Migracions.





UNIDES PODEM DEMANAR estendre FINS FINAL D'ANY





Des Unides Podem havien plantejat que el 'escut social' es prolongués fins a final d'any, alm considerar que era "indispensable" mantenir aquestes mesures per a així "garantir una adequada protecció per al major nombre possible de ciutadans". Sobretot perquè "segueixen sent necessàries en un moment en què moltes persones encara no s'han recuperat dels efectes socioeconòmics de la pandèmia", exposaven fonts d'aquesta formació.





La ministra de Drets Socials va explicar en aquesta missiva que s'estava produint un increment dels índexs acumulats d'incidència i contagi del Covid-19, de manera que la pandèmia "està lluny de desaparèixer".





"Aquesta situació sens dubte va a afectar molt negativament la campanya de turisme d'estiu, especialment pel que fa a l'activitat generada per l'arribada de turistes estrangers, amb el consegüent impacte d'índole econòmic i laboral que ja sabem", relatava la titular d' drets Socials.





JA es va ampliar AL MAIG





El passat mes de maig, el Consell de Ministres ja va aprovar l'ampliació fins al 9 d'agost de la possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda del lloguer d'habitatge, quan el lloguer sigui un gran forquilla o entitat pública.





Així mateix, es va prorrogar la suspensió de desnonaments i llançaments de llars vulnerables del seu habitatge habitual, en els casos ja previstos per l'actual normativa.





A més, el passat 8 de juny es va aprovar un reial decret que permet a les comunitats autònomes utilitzar els recursos del Pla d'Habitatge per pagar als propietaris la compensació per la paralització en determinats supòsits dels desnonaments.





L'esmentat decret antidesnonaments que paralitzava els llançaments per motius socials i sanitaris donava dret a una compensació als propietaris si els serveis socials no havien pogut trobar una alternativa per a les persones vulnerables i quan es produís una pèrdua per al propietari perquè l'immoble està llogat o posat per a la venda o el lloguer. Els arrendadors afectats podran sol·licitar la compensació fins al 30 de novembre, segons informa el Govern.