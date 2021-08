Corinna revela que Joan Carles I va demanar-li matrimoni abans d'abdicar

Cada declaració que fa Corinna Larsen sobre Joan Carles I fa tremolar Espanya, i en aquesta ocasió no s'ha quedat enrere. A la demanda de 29 pàgines que l'empresària ha interposat davant la Justícia britànica, Corinna revela que el exmonarca li va demanar que es casés amb ella i fins i tot li va ensenyar "plans d'un palau a Madrid" just abans d'abdicar. L'exclusiva ha estat publicada per Vozpópuli.





Corinna Larsen @ep





Aquesta és l'última ocasió en què Joan Carles I va tractar de conquistar a Corina, segons explica l'empresària germano-danesa. Ella va respondre que no, perquè "estava casat amb la reina Sofia i es relacionava amb altres dones", relata Larsen.





En la denúncia Corrina explica com es va iniciar la "relació romàntica" entre tots dos en 2004, quan ella s'estava divorciant del seu segon marit. També explica que es va produir una altra petició de matrimoni al gener de 2009, cinc mese abans de rebre la donació de 100 milions de dòlars de part de la Família Reial Saudita.





Aquesta informació obre un nou capítol en la vida d'escàndols de l'exmonarca, que just aquest dimarts fa un any que es va exiliar a Emirats Àrabs. Des de llavors, no ha aixecat cap.