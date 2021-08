A presó provisional per presumptament matar la seva parella a Reus

El Jutjat d'Instrucció 1 de Reus (Tarragona) ha enviat a presó provisional sense fiança a un home per presumptament matar la seva parella, i a més de per homicidi l'investiga per presumptes delictes de trencament de condemna --tenia una ordre d'allunyament - i maltractaments en l'àmbit familiar.





En la ressolució, el jutge exposa que la parella va discutir el divendres al matí a casa d'ella: ell afirma que se'n va anar de el pis, però va tornar cap a les 17.15 hores dient que volia recollir menjar i unes fulles d'afaitar, i van tornar a discutir .





Diversos veïns han explicat que van sentir crits sobre aquesta hora de la tarda, i un ha explicat a la policia que va sentir "una mena de gemec i un cop sec a terra, com si alguna cosa caigués".





El investigat assegura que es va anar després de la segona discussió i, a l'adonar-se que ella no contestava els seus missatges de Whatsapp, va tornar a la casa cap a les 20 hores.





En canvi, el jutge sospita que es va quedar allà esperant un temps suficient "perquè el cos ja estigués fred, fins i tot els llavis morats, intentant així demostrar que quan arriba al domicili cap a les 20 hores el cos ja estava sense vida".





El mateix sospitós va trucar al telèfon d'emergències 112 a les 20.32 hores, i va dir que la víctima estava "estesa a terra, molt freda, domicili i sense reacció".





El jutge explica que des de les 17 hores, quan el van veure entrar al pis, fins a la crida de les 20.32 hores, hi ha un marge en el no s'ha demostrat on era l'investigat, i tampoc ha donat "una explicació raonable" de les lesions que tenia quan el van arrestar, tot i haver declarat que no hi va haver agressions físiques durant la discussió amb la víctima.





Per això, el jutge considera que hi ha "indicis suficients" per enviar-li a presó provisional per l'homicidi, i recorda que ell mateix ha reconegut que va incomplir l'ordre d'allunyament.