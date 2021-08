VÍDEO: Graven a un camió d'escombraries barrejant residus orgànics amb el reciclatge de paper i plàstic

Moltes persones es preocupen per reciclar i tenen diversos cubells d'escombraries a casa per separar els diferents tipus de residus. No obstant això, això no sembla preocupar a aquests empleats de gestió de residus a Alacant, que han estat enxampats "in fraganti" barrejant els residus orgànics amb els contenidors de reciclatge de paper i plàstic.





Segons revela el portal de notícies 'Nius', el conductor ja ha estat identificat i serà sancionat per aquesta acció.