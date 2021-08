Es cronifica la precarietat laboral: nou de cada deu contractes signats a Catalunya són temporals

El mercat laboral català segueix sent poc sòlid. El sindicat UGT ha destacat aquest dimarts que nou de cada deu nous contractes signats al juliol al territori són temporals, la qual cosa suposa una gran "precarietat laboral".





"S'ha disparat la contractació temporal", afirmen des de la UGT. S'han signat 252.374 contractes temporals, cosa que representa el 87,24% del total de la contractació.





S'han signat un total de 289.298 contractes, 22.731 més que al juny (+ 8,53%), i 50.254 més que ara fa un any (+ 21,02%). La contractació augmenta tant mensual com interanualment en totes les províncies, recull UGT.







A més, s'han signat 36.924 contractes indefinits signats, només 960 més que al juny (+ 2,67%), i 7.503 contractes més que l'any passat (+ 25,50%).





El 52,76% dels contractes de juliol els han signat homes (152.624 contractes) i 47,24% dones (136.674 contractes).









Les dades recollides per UGT també demostren que l'escut social català està molt malmès. Entre les persones en atur, 225.384 reben una prestació per desocupació, situant la taxa de cobertura al 50,64%. La resta, no cobren res.





Amb aquestes dades, la UGT ha fet un seguit de propostes que, segons entenen, podrien donar la volta a la situació:





- Un nous pressupostos de la Generalitat que puguin incrementar les partides socials, respecte dels prorrogats d'aquest any, per fer front a les necessitats de la ciutadania en situació de més vulnerabilitat, persones en situació d'atur de llarga durada, llars sense ingressos i més pressupost per la Renda garantida de Ciutadania, entre d'altres, i amb la conseqüent valoració de l'impacte de gènere.





- L'increment del Salari Mínim Interprofessional. Una persona que cobra tan sols el SMI corresponent a l'any 2021, encara el mateix que el de l'any 2020, ha d'assumir una despesa de fins a 590 euros anuals més, un 4,43% més que l'any passat. I això fins al mes de juny d'aquest any. El SMI es troba congelat en 13.300 euros anuals, xifra insuficient per afrontar les despeses bàsiques, per la qual cosa el seu increment és imprescindible per alleujar la pressió de la pujada dels preus sobre les persones treballadores amb menys ingressos i no augmentar la gran desigualtat existent en Catalunya i el volum de persones treballadores pobres. Incrementar el SMI és incrementar els salaris més baixos, que afecten majoritàriament les dones.





- La derogació immediata de les reformes laborals dels anys 2010, 2012 i successives en la seva totalitat, com a punt de partida imprescindible per construir un model de relacions laborals més eficient i amb més drets per a tots els treballadors i treballadores.





- La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l'objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.





- Una reforma fiscal integral que garanteixi la progressivitat, equitat i suficiència del sistema, amb la finalitat que la recuperació arribi a totes les persones.







- La posada en marxa d'un pla d'ocupació que permeti recuperar els llocs de treball perduts al llarg de la crisi que contempli un nou Pacte nacional per a la indústria i un pla de xoc per al sector del turisme.







- Utilitzar els fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next.





- Generation per impulsar polítiques de reactivació econòmica, dirigides a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, i amb impacte de gènere per generar ocupació de qualitat.







- L'enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d'ocupació i tot el sector públic en general, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector públic .







- La planificació de nous ajuts per setembre, per compensar la pèrdua salarial de les persones que no podran recuperar la seva activitat i continuïn en situació d'ERTOs, i fer front a la creixent pobresa laboral provocada per la pandèmia de la covid-19





- Agilitar i facilitar la tramitació de subsidis per a les persones en situació que ha esgotat totes les prestacions, per gestionar l'Ingrés Mínim vital i la RGC, de manera que es garanteixi la seva percepció a les persones beneficiàries el més aviat possible.