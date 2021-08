Un informe adverteix l'empitjorament de les condicions vitals de la Terra a causa del canvi climàtic

@EP





La crisi climàtica, aquesta amenaça que fa anys que es tracta però mai s'acaba de resoldre, ha estat la causa comuna que ha reunit 14.000 científics representants de 1.990 jurisdiccions en 34 països per emetre una advertència comuna: les condicions vitals de la Terra estan empitjorant a un ritme preocupant.





En un nou informe publicat a la revista BioScience, de l'American Institute of Biological Sciences, els experts apunten d'una manera contundent que "ens estem acostant o ja hem creuat punts d'inflexió associats amb parts crítiques de sistema terrestre".





Això inclou, segons els científics, l'afectació de capes de gel de l'Antàrtida Occidental i Groenlàndia, els esculls de coral d'aigües càlides i la selva amazònica. "Donats aquests esdeveniments alarmants, necessitem actualitzacions breus, freqüents i de fàcil accés sobre l'emergència climàtica", es ressalta al document.





Una advertència similar ja havia estat llançada fa tres anys, quan 11.258 científics van publicar un informe a la mateixa revista BioScience, explicant la greu emergència climàtica a la qual ens estàvem enfrontant en aquell moment. Però encara que hagi passat temps, les coses sembla que han canviat més aviat poc.





"Especialment preocupant és l'augment dels desastres relacionats amb el clima, inclosos els mega incendis australians de 2019-20, i el fet que els tres principals gasos d'efecte hivernacle (diòxid de carboni, metà i òxid nitrós) van establir rècords de concentracions atmosfèriques en 2020 i novament en 2021 "ha dit l'ecologista de la Universitat de Sydney, Thomas Newsome.







UNA VISIÓ MÉS POLÍTICA





El nou informe ha inclòs els noms dels científics que han declarat o reconegut formalment una emergència climàtica. Els mateixos científics són els que han anunciat que s'hauria de donar un "enfocament polític" a la situació per poder mitigar part del dany que estem fent al nostre planeta.





Així, els investigadors suggereixen un "enfocament polític a curt termini de tres fronts": un preu global significativament més alt del carboni, una eliminació mundial i eventual prohibició dels combustibles fòssils, i el desenvolupament de reserves climàtiques per protegir i restaurar la biodiversitat i els embornals de carboni (com la selva amazònica).





"NO PODEM PERDRE MÉS TEMPS"





Els experts del clima fa anys que adverteixen del perill de la contaminació, del consum accelerat dels recursos de la Terra i de l'escalfament global, entre d'altres efectes que acaben provocant el canvi climàtic.





No obstant això, de poc han servit els avisos, ja que l'ús desenfrenat dels combustibles fòssils i l'augment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, ha provocat que les temperatures segueixin creixent.





Ara, els científics han tornat a donar una "sentència" i han afirmat en l'informe que "no ens queda més temps per perdre". "Suggerim una necessitat urgent d'un canvi transformador per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i, en termes més generals, la sobreexplotació humana del planeta", ha afirmat l'ecologista de la Universitat de Sydney, Thomas Newsome.





"Encara hi ha oportunitats per convertir les mesures de suport monetari relacionades amb la pandèmia en activitats favorables al clima. És encoratjador veure que la desinversió de combustibles fòssils i els subsidis als combustibles fòssils milloren de manera rècord", ha agregat.





L'ENERGIA NETA GUANYA FORÇA





No obstant això, tot i que molts dels punts de referència, com els canvis oceànics, la quantitat de bestiar i el desglaç, es troben en màxims històrics, també hi ha alguns centelleigs d'esperança.





Entre 2018 i 2021, l'energia solar i eòlica ha augmentat en un 57 per cent (encara que segueix sent 19 vegades menor que el consum de combustibles fòssils). A més, entre 2018 i 2021 hi ha hagut un fort augment en la desinversió de combustibles fòssils. I des del 2019, també hi ha hagut una petita disminució en el consum d'energia de combustibles fòssils, encara que els investigadors assenyalen que probablement sigui a causa de la pandèmia i és probable que torni a augmentar.