L'Hospital de Figueres comença a derivar pacients a altres centres per la pressió assistencial

@ Fundació Salut Empordà





L'Hospital de Figueres (Girona) ha començat a derivar pacients a altres centres de la província per fer front a la pressió provocat per la nova onada de coronavirus, l'augment de les urgències derivat de l'arribada de turistes a la comarca i la manca de professionals, per les baixes per covid-19 i el període de vacances de personal.





En un comunicat, la Fundació Salut Empordà (FSE) ha afirmat que en aquesta onada va registrar el pic d'ingressos per coronavirus el 28 de juliol amb 39 pacients hospitalitzats, quatre a la Unitat de Monitoració de el Servei d'Urgències, i ha recordat que a inici de mes no tenia cap pacient ingressat per covid-19.





L'hospital ha assenyalat que el perfil del pacient ingrés ha baixat en edat respecte a anteriors onades i, majoritàriament, no està vacunat, i ha explicat que té 10 professionals sanitaris positius, sent el pic d'aquesta onada de 15, per la qual cosa s'han incorporat més professionals de la FSE i prorrogat els contractes de les persones que s'havien incorporat com a reforç covid fins el 6 de gener de 2022.