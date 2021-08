Tanquen el Pentàgon per un tiroteig en una estació de transport propera

@wusa9





L'edifici del Pentàgon, la seu del departament de Defensa dels Estats Units que té la seva ubicació a prop Washington, ha tancat durant més d'una hora aquest dimarts a causa d'un tiroteig a una de les estacions de transport públic que hi donen accés.





Segons han informat els mitjans locals, hi ha diferents persones que han resultat ferides, d'entre elles un policia. Tot i això, l'atacant ha estat abatut per les forces de seguretat i no ha arribat a entrar mai al Pentàgon.





Tal com ha anunciat la mateixa seu del departament de Defensa en un missatge a Twitter, l'edifici ha reobert al cap d'una estona encara que l'accés a l'estació encara és tancat.









El lloc on ha tingut lloc el tiroteig es tracta de l'estació de metro i autobús de Pentagon Transit Center. Tal com s'ha publicat en diferents mitjans, hi ha una forta presència policial i s'han enviat ambulàncies a la zona, ja que s'ha tractat d'un incident amb "violència activa", han anunciat els bombers del comptat de Virginia. Un reporter ha publicat a Twitter que ha vist com dues persones rebien reanimació cardiopulmonar.









L'estació en qüestió es troba fora del Pentàgon i l'utilitzen tant els treballadors de la institució com el públic en general. El març del 2020, aquesta mateixa estació es va haver de tancar temporalment per un atac d'un home amb un ganivet que va deixar el resultat d'un mort.