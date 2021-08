El sector de la infermeria en contra que els auxiliars puguin vacunar

@EP





L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya i el sindicat Satse han mostrat aquest dimarts el seu desacord amb l'habilitació per part de la Conselleria de Salut de la Generalitat perquè el personal tècnic en cures auxiliars d'infermeria (TCAI) pugui administrar la vacuna del coronavirus, i han demanat que es retiri la instrucció que el possibilita.





Fonts de la Conselleria de Salut han assegurat a Europa Press que s'ha habilitat com a "mesura preventiva" que les TCAI puguin administrar vacunes en cas que sigui necessari i assegurar així la continuïtat de la campanya.





Han assegurat que la mesura permetria augmentar el nombre de professionals disponibles per vacunar i, en cas d'un augment de contagis alliberar les infermeres perquè puguin donar suport en dispositius amb alta càrrega assistencial com els CAP o hospitals.





Salut ha assegurat que l'actuació de les TCAI en l'administració de la vacuna requeriria dues condicions: haurien de completar prèviament una formació específica i realitzar la vacunació sota la supervisió d'infermeres i només intervindrien si no hi ha disposició d'altres col·lectius professionals que tenen competència per vacunar.





Les mateixes fonts han assegurat que en aquests moments Salut "no té previst activar aquesta mesureu a", i que en el cas que fos necessari seria de forma transitòria.





L'AIFICC ha considerat en un comunicat que aquesta decisió de Salut d'habilitar aquesta possibilitat "no és més que una violació de les competències infermeres, és una falta de respecte a la professió infermera ia les infermeres que cada dia estan donant el 100% a la prevenció i control de l'epidèmia ".





L'associació ha dit que en els CAP i els punts de vacunació massiva, les infermeres han donat resposta a les demandes de cobertura de les agendes de vacunació, que el problema "no és la manca d'infermeres, sinó de dosis disponibles en algun període" i que l'administració de la vacuna contra la covid-19 per la via intramuscular és competència exclusiva de les infermeres i d'altres especialitats de la salut amb formació universitària.





"RISC"



Satse ha criticat en un comunicat que Salut possibiliti que "personal no qualificat de formació professional es responsabilitzi del procés de vacunació, posant no només en risc la seguretat del pacient, sinó dels propis treballadors no qualificats als quals se'ls imposa cometre un presumpte delicte per cometre presumpte intrusisme ".





El sindicat ha recordat a les infermeres de Catalunya que l'administració de la vacuna és una tasca professional no delegable, i ha advertit que "actuarà judicialment i de manera individual contra cada treballador no qualificat i sense competències legals per administrar la vacuna".





Per la seva banda, el Sindicat de Tècnics d'Infermeria (SAE) ha aplaudit que s'habiliti la capacitat per dur a terme la vacunació i col·laborar amb els membres de l'equip d'infermeria, esperant que no sigui una mesura que "no sigui només fruit d'una manca de professionals".