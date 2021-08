L'ampliació d'El Prat, protagonista de la trobada de Sánchez amb Felipe VI a Mallorca

@EP





El president de Govern, Pedro Sánchez, ha posat en valor aquest dimarts l'acord tancat amb la Generalitat per a la futura ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas-El Prat, emfatitzant que, gràcies a aquest projecte, aquesta comunitat podrà contribuir de "manera molt més important "a el creixement econòmic d'Espanya després d'haver" estat per darrere "en els últims anys.





Així ho ha assenyalat Sánchez en la seva compareixença davant la premsa després d'haver despatxat amb el Rei al Palau de Marivent, on s'ha desplaçat després de presidir l'últim Consell de Ministres abans del parèntesi estival.





Sánchez ha indicat que el Govern treballa amb la voluntat de complir l'Estatut i combinant en les seves relacions amb Catalunya la "cogovernança des de l'espai multilateral" i també el bilateral que determina la màxima norma autonòmica.





En aquest context, ha posat èmfasi que és "una bona notícia per a Catalunya i per al conjunt de país que l'acord sobre el Prat arribi" ara que Espanya està rumb a la consolidació de la recuperació de l'economia ".





TAMBÉ ACORD SOBRE BARAJAS



"En els últims anys Catalunya ha estat per darrere d'aquesta recuperació i amb aquest acord estem posant les bases perquè Catalunya es recuperi a un major ritme i contribueixi de manera molt més important a el creixement econòmic de país", ha afirmat Sánchez, recordant que l'economia catalana suposa el 25% de l'espanyola.





A més, el president ha aprofitat per remarcar que també s'ha tancat un acord "amb una inversió igual d'important" per a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. "És important subratllar aquest acord com un element més de catalitzador de l'economia i la recuperació", ha afegit.