Pedro Sánchez i la seva família gaudeixen d'unes vacances a Lanzarote

@EP





El president del Govern central, Pedro Sánchez, la seva dona Begoña Gómez i les seves filles gaudiran d'uns dies de vacances a Lanzarote a partir d'aquest dimecres dia 4.





La premsa local no ha volgut donar cap detall sobre el viatge de Sánchez i la seva família a l'illa, però al parer Lanzarote porta dies preparant-se per la seva arribada i tot indica que el palau de la Mareta serà el lloc que els aculli. Va ser allà a on van anar el 6 d'agost de 2020, a aquest palau situat a la vora de la mar i envoltat per jardins de sorra volcànica, palmeres i cactus.





A la segona quinzena d'agost s'espera que Sánchez, Begoña Gómez i les seves filles es traslladin fins a Les Marismillas de la mateixa manera en què ho van fer en 2020. En aquesta ocasió es tracta d'un palau situat al sud del Parc de Doñana, a Huelva.