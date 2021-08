La Generalitat condemna el presumpte feminicidi de Cambrils

Foto d'arxiu - @EP







La Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat ha condemnat aquest dimarts el presumpte feminicidi comès divendres a Cambrils (Tarragona), i pel qual un jutge de Reus (Tarragona) ha enviat a presó provisional al sospitós del crim, parella de la víctima i que tenia ordre d'allunyament d'ella.





En un comunicat, el departament ha lamentat que "de confirmar-se aquest cas i el presumpte feminicidi d'una altra dona a Terrassa (Barcelona) el divendres, ja serien 9 el nombre de dones assassinades per violència masclista a Catalunya" entre gener i agost de 2021.





La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha mostrat el seu rebuig al crim, ha cridat a no normalitzar els feminicidis i ha lamentat que "els recursos per lluitar contra la violència masclista depenguin en bona mesura del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere ", i ha reclamat un finançament estable per abordar les violències masclistes de forma integral.