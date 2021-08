Un any sense Joan Carles I i tres mesos sense Pablo Iglesias

Fa un any de la marxa del Rei emèrit Joan Carles I a Abu Dhabi després dels seus escàndols financers i la seva relació amb la ja famosa Corinna. A l'una, es compleixen aquest dimecres tres mesos de la marxa de la política del líder morat Pablo Iglesias. Tres mesos en què el cues ha estat desaparegut per assimilar que ja no és el centre d'atenció d'aquest país, perquè es demostra que res és vitalici, tot passa, res queda - les propietats se- i les persones s'obliden ràpidament de seus líders, per fortuna: avui es pot estar al capdamunt de la cúpula, i demà, trepitjant asfalt. Això passa en la política, a les que alguns qualifiquen de suflé, i ja saben el que passa amb aquest dolç tan addictiu.





El Rei Joan Carles, "exiliat" en una país ric, de luxes, però no deixa de ser una presó d'or, sense poder tornar a Espanya: les seves sortides amb amics, el seu ambient i només als 83 anys. El càstig no és menor per no perjudicar més al seu fill, és a dir, la continuïtat de la monarquia ...





Mentrestant, en el partit morat, Pablo Iglesias ha deixat lligat i ben tot el comandament: Yolanda Díaz com a interlocutora en el govern, és a dir la "cap" estada en l'executiu La direcció de el partit compta amb una bicefàlia: Ione Belarra i Irene Montero per dirigir-lo i ambdues vigilades de prop per la secretària d'organització, Lilith Vestrynge, col·locada també per Pablo Iglesias. Ha estat qui l'ha posat com a contrapès de les seves dues companyes, amb aspiracions successòries. Preparació té al marge de les seves relacions personals amb el cues.





En aquests moments, en Podem, amb les tres dones que manen - encara que Montero aspirava a ser l'única en liderar- la lluita interna i mediàtica per veure qui té més protagonisme ha començat des del minut següent de quedar "repartit" el paper dissenyat per a cadascuna d'elles per part de cap Pablo Iglesias. Una situació que complica i molt a l'actual panorama de Unides Podem. Yolanda Díaz, és una dona d'aparença amable, fràgil i fins dolç, però la realitat és ben diferent: calculadora, freda, amb mala llet i disposada a tot per tal d'aconseguir els seus objectius. Se sap vendre molt bé i aspira a ser el cap de llista a les properes eleccions generals. Té traçat el seu pla de donar la imatge d'eficient, negociadora i persona de pont amb el PSOE.





Mentrestant, Ione Belarra, sempre ha estat verbalment molt agressiva, la punta de llança que Iglesias ha utilitzat en determinats moments, i que tot i formar part de govern, segueix l'estela marcada pel seu cap de ser l'assot amb el seu soci de coalició. No pensa deixar aquesta estratègia que tan bons resultats polítics li ha donat. Mentrestant, Irene Montero, l'eterna aspirant a gairebé tot, està marcada pels seus afers: compra del xalet, problemes amb el seu escorta, les mainaderes, els diners, ... A més ha estat la ministra que ha dividit a el feminisme, una actitud mai vista, tot per allò que Unides Podem ha portat el "nou feminisme", situació que ha enfurismat aquest sector. Tampoc la seva gestió ha donat molt de si que diguem.





Amb aquest panorama de lluita interna pel poder les tres potes del banc de Pablo Iglesias es troben immerses en una batalla soterrada, que en més d'una ocasió ha sortit i seguirà sortint a la llum. Fins quan ?, fins que una de les tres aconsegueixi la victòria. Si no és així, aquí està Lilith Vestrynge preparada per fer el salt, així ho ha dissenyat l'ideòleg podemita. Però sol passar, hi ha exemples, que quan algú deixa les coses lligades i ben lligades, sol succeir el contrari.





Un any sense Joan Carles I i tres mesos sense Pablo Iglesias i el món continua. Ningú és imprescindible.