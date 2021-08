El certificat Covid pot vulnerar drets, adverteix l'AEPD

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha advertit a les comunitats autònomes que exigir el certificat Covid per entrar en establiments pot vulnerar drets. L'organisme ha enviat un requeriment d'informació a Galícia i Canàries -les dues comunitats que per ara han implantat la mesura- per estudiar si s'ajusta a l'ordenament jurídic nacional.





Segons ha comunicat l'Agència, després de tenir coneixement de diverses iniciatives públiques que generalitzen "la utilització del certificat de vacunació", ha decidit analitzar si aquesta mesura respecta el dret fonamental de la ciutadania a la protecció de les seves dades personals. La normativa europea recull que la informació relativa a la salut dels ciutadans són dades especialment sensibles, per la qual cosa el seu tractament requereix majors exigències.





"Les autoritats europees de protecció de dades hem expressat la nostra preocupació per la utilització de certificats dins dels Estats per a finalitats com ara l'accés a botigues, restaurants o gimnasos, així com el seu ús en altres contextos com el laboral", indica l'AEPD en la nota, que també afirma que s'ha de comptar amb una base legal apropiada i ajustada als principis de "eficàcia, necessitat i proporcionalitat" i tenint en compte l'existència d'altres mesures de protecció menys invasives.





Protecció de Dades, a més, ha incidit que exigir aquest document pot resultar "discriminatori", ja que la vacunació no és obligatòria a Espanya i hi ha col·lectius que, a causa de raons mèdiques, no poden rebre la vacuna. A més, el fet que el procés de vacunació es regeixi per criteris de priorització implica que part de la població encara no hagi pogut rebre alguna o totes les dosis necessàries.