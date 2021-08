"Les guerres de Iugoslàvia (1991-2015)": història d'un dels més dramàtics i duradors conflictes de l'Europa contemporània

Hi ha conflictes que perden el seu interès informatiu per al gran públic per la interminables que resulten i sempre vaig sospitar que era això exactament el que havia passat amb els que hi ha hagut a l'antiga Iugoslàvia. Un país certament atípic, fruit de la unió forçosa d'entitats territorials diferents pel seu origen històric, les seves peculiaritats culturals, les seves modalitats lingüístiques i fins pels seus religions. Sorgit com a conseqüència de l'enfonsament dels Imperis Centrals a la fi de la primera guerra mundial, no va arribar a complir un segle d'existència i només va romandre unit durant la seva millor etapa per la forta personalitat d'un home carismàtic, el mariscal Tito. L'historiador Eladi Romero ho explica clara i detalladament a "Les guerres de Iugoslàvia (1991-2015) Una visió actual" (Laertes), que és una obra podríem dir que definitiva per l'abundància de dades i el rigor amb què ha estat elaborada .





Romero apunta que alguns elements de la violenta disgregació que va patir aquell artificial estat poc després de la mort de Tito van ser produïts com a conseqüència d'algunes de les decisions adoptades a la fi de la seva vida pel propi mariscal. Tals el reforçament de les atribucions de les repúbliques o la concessió de les autonomies provincials de Voivodina i Kosovo, així com la creació de les unitats de Defensa Territorial la constitució va promoure com a eina de defensa davant hipotètics enemics exteriors van acabar convertint-se en el germen dels petits exèrcits "nacionals" que haurien de defensar els respectius separatismes de les repúbliques davant de l'exèrcit federal iugoslau.





El plural del llibre està perfectament justificat perquè a la riba oriental de l'Adriàtic no hi va haver una, sinó diverses guerres i cadascú amb les seves peculiaritats. La primera va ser causada per la separació d'Eslovènia, que no va causar danys elevats, va deixar a Iugoslàvia relativament intacta i no va fer presagiar necessàriament la següent que va tenir com a escenari a Croàcia on la qüestió era molt més complexa perquè una quarta part de la seva població era sèrbia . Amb aquest segon enfrontament Europa va abandonar la il·lusió d'una Iugoslàvia unida. Pitjor encara es van presentar les coses en la guerra de Bòsnia i Hercegovina en la qual es van registrar, més enllà de setges i batalles sagnants, repressions i matances que van merèixer el qualificatiu de genocidis. El cas de Sarajevo va ser paradigmàtic com a "símbol l'horror de totes les guerres iugoslaves" i va ser on "els serbis van començar a la batalla informativa de manera cada vegada més evident" Perquè poc a poc, aquell exèrcit federal, que havia anat patint creixents desercions de soldats de les diverses ètnies que no estaven disposats a enfrontar-se als seus propis països d'origen, va acabar sent gairebé exclusivament serbi. A tot això va caldre sumar després la guerra a Kosovo, el moviment nacionalista no va ser inicialment violent però que va reaccionar a la fin amb la força per la pressió assimilacionista sèrbia en un país el 90% de la població era albanesa. I la de Macedònia, amb períodes de major i menys intensitat que es van perllongar fins a 2015. Més encara, la supervivent Iugoslàvia que havia quedat amb dues úniques repúbliques, Sèrbia i Montenegro, va haver de patir a l'terme la separació, en aquest cas amistosa, de aquesta última.







Les intervencions internacionals van tenir un resultat discutible i Romero opina que les decisions de l'acord de Dayton que va tractar d'instituir un model de convivència a la conflictiva i heterogènia Bòsnia i Hercegovina va suposar sancionar "la neteja ètnica duta a terme per serbis i croats i en aquest sentit no van ser justes ", mentre que a Sèrbia es van considerar una derrota.





L'autor explica detalladament les intervencions que van desenvolupar en el marc de l'aliança atlàntica les forces armades espanyoles, així com l'actuació dels periodistes del nostre país que van cobrir informativament aquests conflictes i fins i tot subratlla la presència en alguns d'ells mercenaris de nacionalitat espanyola.