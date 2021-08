Una nadó està molt greu després de caure per la finestra d'un segon pis a Madrid

Una nadó de 16 mesos ha resultat ferida de caràcter molt greu el matí d'aquest dimarts després de precipitar accidentalment des de la finestra d'un segon pis en el seu habitatge de Villaverde Baix.





Els fets han passat cap a les 11.45 hores a l'altura del número 85 del carrer Sàhara, al barri de Oroquieta, al districte de Villaverde Baix, prop a l'Avinguda d'Andalusia.





El telèfon d'emergències 112 ha rebut diverses trucades de veïns que alertaven de la presència de la nena estesa al carrer després de precipitar des d'un segon pis, segons han informat a Europa Press fonts d'Emergències 112 Comunitat de Madrid.





La nena va caure per una finestra de casa seva, des d'uns sis o vuit metres d'altura, i, a causa del fort impacte, ha patit un traumatisme cranioencefàlic sever. Després de ser atesa i estabilitzada en el lloc per sanitaris del Summa-112 ha estat traslladada fins a l'Hospital 12 d'Octubre, on ha ingressat amb pronòstic molt greu.





Un psicòleg del Samur-Protecció Civil ha atès al lloc a la mare de la petita després de patir un atac d'ansietat pel que va passar. Igualment han acudit efectius de la Policia Municipal i agents de la Policia Nacional, que s'ha fet càrrec de la investigació.