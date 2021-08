Lydia Lozano es cabreja amb Terelu per parlar de Charly a la seva secció

Com cada dimecres, aquest matí vam alçar amb un nou lliurament de les revistes al quiosc i amb Terelu entre els seus protagonistes, tot i que no ocupi portada. En aquesta ocasió la filla de Maria Teresa Campos ha enfadat a Lydia Lozano amb el titular de la seva secció en la seva revista de capçalera. "Charly, el marit de Lydia, ara no em mira a la cara" resa l'encapçalament de la secció 'El que mai vaig explicar' i que ha despertat la ira de la col·laboradora de 'Sálvame', que no ha dubtat a treure la destral de guerra amb la qual tants anys de plató ha compartit.





@ep





"Com serà de avorrit el que compta ... que han de posar aquesta frase perquè piqui la gent" ha comentat Lydia Lozano a Twitter, o qui el porti el compte perquè, com ja sabem, la periodista no és molt donada a fer anar la xarxes socials i es renta les mans cada vegada que una de les seves publicacions crea polèmica. Ella prou té amb donar les notícies en rigorosa exclusiva, com anunciar la mort de Manzanares set anys després que es produís. Sigui com sigui, poc ha trigat Lydia Lozano a tirar per terra la feina de Terelu titllant-lo de avorrit. Una crítica professional més que desprestigia la tasca de primogènita de Maria Teresa i s'uneix a les despietades que va fer Kiko Hernández la setmana passada assegurant que ningú volia ja a Terelu com a presentadora.