Una estafa que simula ser el suport tècnic de WhatsApp busca robar el compte de l'app amb un SMS

La companyia de ciberseguretat ESET ha alertat d'un nou atac detectat en les últimes hores que busca robar als usuaris el seu compte a la plataforma de missatgeria WhatsApp amb l'enviament d'un SMS fraudulent.





Els cibercriminals darrere de l'amenaça es fan passar pel suport tècnic de WhatsApp i contacten amb l'usuari a través d'un missatge SMS per comunicar-li que el seu número de telèfon, el que té vinculat a aquest servei, ha estat registrat en un compte.





@whatsapp





A continuació, i per comprovar que la persona a la qual s'estan dirigint és la propietària del compte, els cibercriminals li demanen que els reenviï un codi de seguretat format per sis dígits que rebrà via SMS.





Si la víctima envia el codi de sis dígits per verificar la seva identitat haurà perdut totalment el control sobre el seu compte de WhatsApp i els cibercriminals podran iniciar sessió amb el seu número de telèfon. Això a dir, podran robar el seu compte i suplantar la identitat de la víctima.





Des ESET insten els usuaris d'aquesta aplicació que estiguin atents per la possible recepció d'aquest tipus de SMS. En cas de veure-ho a la safata d'entrada, aconsellen que ho eliminin immediatament "amb l'objectiu d'evitar una bretxa de seguretat", com assenyalen en un comunicat.





També recorden que és impossible que s'utilitzi el número de la potencial víctima per registrar un nou compte, ja que WhatsApp només permet disposar d'un compte per número de telèfon registrat.